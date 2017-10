Carlos Fernández Guerra: “S’ha de saber connectar amb la ment i el cor de l’usuari”

L’ex-‘community manager’ de ‘@policia’ pronuncia avui, a les 19 hores al Centre de Congressos, una conferència sobre la transformació digital organitzada per Actua.

Quins són els reptes en la transformació digital?

Bàsicament l’adaptació a un no entorn en què perseguim fidelitzar l’audiència o connectar-hi mitjançant continguts i relacions directes a través de les xarxes socials i nous mitjans.

Parlem de l’àmbit empresarial, també d’usuaris i de les institucions públiques.

És inevitable. Potser les institucions públiques van arribar abans i van saber entendre millor la importància de les xarxes socials per connectar amb la ciutadania i les empreses van tardar més. Les primeres que en van fer cas ho van fer buscant una cosa més difícil, que és la venda a través de les xarxes socials, però l’ús principal i que jo crec que és prioritari en quasi tots els casos per a moltes empreses és establir una relació de confiança tant per a la societat com per als seus clients.

Les noves tendències per establir aquesta connexió són les xarxes socials?

Les noves tendències les converteixen en un gran objectiu per a les empreses per tot el trànsit que hi transcorre. La gent es passa hores cada dia en les xarxes socials i les empreses volem ser part de la seva vida. Volem formar part de la part agradable de la seva vida amb continguts, activitats i tota mena d’accions perquè empreses i usuaris arribin a empatitzar al màxim.

En l’àmbit professional, treballar de gestor de comunitats és una sortida laboral únicament per a periodistes?

És per a gent del món de la comunicació i el màrqueting i que treballin en atenció al client o a l’usuari. La personalització del màrqueting és imprescindible. Almenys l’orientació al màrqueting i l’atenció a l’usuari.

Quina és la clau de l’èxit per a un gestor de comunitats: tenir el màxim de seguidors?

No. És saber connectar directament amb la ment i el cor de l’usuari, i per a això ha d’estar estar orientat als interessos de l’audiència i no als del seu objectiu de comunicació, ja sigui una empresa, una marca o una institució. S’ha de pensar absolutament en la ment de l’usuari, de l’internauta.

I a més crear-se un estil propi, una marca. Vostè també és famós com a community manager pel seu propi estil?

Al principi va ser molt fàcil, però després aquest estil propi es pot veure en diferents comptes. És un estil més proper, més directe i en el qual el ciutadà, el client, l’oient, l’audiència, és el protagonista. És una relació de confiança real i immediata, directa, en què hi ha un to molt honest i de confiança i es parla de tu a tu, sense mitges tintes i sense una artificialitat innecessària, perquè és absurda.

Quin consell donaria a aquella empresa o ens que encara no té clar això de la transformació digital?

Arriba tard, però hi és a temps. Sempre s’hi és a temps i no solament pot fer-ho sinó que ho ha de fer. S’ha de connectar amb la societat i amb la seva audiència a través de les xarxes socials.

Última pregunta. Si encara ocupés el càrrec anterior, el de community manager de la Policia Nacional d’Espanya, quin tuit hauria publicat l’1 d’octubre passat?

Sempre parlava del respecte a la gent i a les normes i d’empatitzar, i sempre deia allò de seguir les indicacions dels agents. Segurament hauria sigut: respecte a la gent i respecte a les normes, i segueix les indicacions dels agents.