Elena Leach: “Hem demanat un observatori extern per avaluar el sistema educatiu”

La presidenta de l’Associació de Pares de l’Escola Andorrana (Apaea), Elena Leach, parla del nou curs escolar, que ha arrencat sense problemes destacables. Indica que estan satisfets pel desenvolupament del Permsea i expectants per l’entrada a batxillerat aquest any. També fan una crida a les famílies a participar en les eleccions a juntes d’escola i exposen la tasca de divulgació i de gestió de cuines i menjadors que fan.

Com ha estat l’arrencada del curs?

Hem tingut alguna incidència en el transport, però són coses puntuals. A les escoles no tenim constància de cap incidència remarcable. Encara és aviat, però.

I a nivell de l’associació?

Aquest any tenim un altre cop eleccions a les juntes d’escola. Es fan cada dos anys. Des de l’Associació de Pares en cada junta s’escull tres pares. Volem cridar a la participació perquè com més pares hi participin nosaltres com a junta més veu tindrem i més informacions tindrem de cadascú. Les juntes d’escola estan formades per representants de tots els sectors de la comunitat educativa. Que els pares hi participin és molt important perquè, tenint en compte que tenim reunions amb el ministeri, podem fer de vincle i portaveus de totes les coses que preocupen a les escoles.

Costa arrencar la participació de les famílies?

Fomentar la participació en les juntes d’escola és una manera més de predicar amb l’exemple. Cal ensenyar als fills que s’ha de ser participatiu. Entenem que molts pares no disposen de gaire temps, però el fet de votar i triar qui et representarà és un bon exemple per als fills. També és una qüestió de consciència de país. Llegíem que hi ha molta abstenció. Tot va en el mateix sentit. Les eleccions són aquesta setmana i si algú no hi pot assistir hi ha la possibilitat del vot delegat.

Hi ha hagut alguns canvis en el servei de cuines i menjadors aquest curs?

L’any passat vam assumir la gestió de menjadors d’Ordino i aquest any de Canillo. Ara portem els menjadors de primera ensenyança de totes les escoles excepte Andorra la Vella, que si no hi ha res en contra s’assumiria l’any que ve. Nosaltres només proporcionem el personal per fer la tasca de vigilant de menjador.



Què comporta per a l’APA?

És feina addicional perquè assumim més personal, però com a pares vam entendre que el vincle que tenim ara entre cuina i vigilant de menjador fa que el servei millori. No hi ha la separació que hi havia abans. A més els oferim formacions.

Encara segueixen registrant casos de morositat?

Es treballa per estudiar cada situació i veure cap a on es pot derivar. S’estan prenent mesures més dures amb la gent que no té cap motiu per no pagar, almenys que en tinguem constància.

No paguen perquè desconeixen que hi ha ajuts?

Hi ha de tot. Hi ha gent que no paga, que ja són crònics. Però en el cas de les beques potser hi ha gent a qui els manca alguna documentació i no hi poden optar, i hi ha casos en què és deixadesa. Normalment a qui demana beca i està dins dels requisits li donen.

En relació amb els diferents tipus de beques que s’ofereixen, consideren que cobreixen les dificultats de les famílies?

No tenim constància que se’n deneguin. Si se’n deneguen és més per una qüestió administrativa que perquè no hi hagi diners. No tenim la sensació que hi hagi una quantitat limitada. La sensació és que la gent que compleix els requisits que demanen té beca. El que sí que és veritat, però, és que la subvenció que donen per a material ens agradaria que revertís en el compte cooperativa, que són els diners que les famílies paguen un cop l’any per tot el curs. Amb això es cobreixen sortides, fotocòpies... La subvenció per a material que dona el ministeri, però, va directament a les famílies i sovint passa que aquests diners no arriben a l’escola. Se’n fa un ús inadequat.

La solució seria que els diners anessin a l’APA?

Igual que les beques menjador estan revertint en l’associació de pares, els diners d’aquest material en el cas de l’Escola Andorrana podrien revertir en els comptes cooperativa de l’APA. Això entenem que per al ministeri és complicat, perquè hi ha tres sistemes educatius. Però és cert que permetria reduir la morositat d’aquestes casuístiques. No podem dir que tenim una morositat gaire elevada. Però si hi ha aquesta beca cal que se’n faci un bon ús. És una qüestió que preocupa molt de buscar les eines possibles per poder cobrar on no està justificada una causa social.

Com valoreu el desplegament que s’ha fet fins ara del Permsea?

Estem contents perquè amb el Govern tenim molt bona entesa i col·laboració. Aquest any estem expectants i a l’aguait perquè comença a batxillerat. Això és un repte. Entenem que és una millora i hi creiem, però com tota cosa nova els pares estem expectants a tota la informació. Els nens de secundària van finalitzar l’any passat tota l’escolaritat de secundària amb el Permsea i, tenint en compte que acabava un cicle, vam organitzar una taula de treball amb els pares i vam copsar diverses opinions i aportacions, que vam reunir en un document. La reflexió va ser molt bona. Les pors i els dubtes sobre un sistema diferent del que hem seguit nosaltres són normals i aquesta taula va permetre enriquir-se mútuament.

A l’inici de la reforma es va parlar molt de l’iPad...

Crec que a nivell d’escola es va començar amb un ús cent per cent iPad i després s’ha anat complementant amb llibres, documentació en paper... Per tant no és l’única eina. El que ens preocupa als pares és que els fills s’enganxin a l’eina. És una qüestió que cada família ha de gestionar. També en el marc del Permsea he de dir que l’any passat vam organitzar dues xerrades enfocades al que es pretén amb el nou sistema d’avaluació per competències. Una xerrada es va centrar en les intel·ligències múltiples i l’altra en els habilitats per aprendre a viure i conviure. La documentació sobre aquestes xerrades es pot trobar a la nostra web perquè els pares que no van poder venir la puguin consultar.

El cap de Govern va exposar en el debat d’orientació la voluntat d’impulsar mesures per avaluar la qualitat del sistema.

Aquesta era una de les conclusions que va sorgir de la reflexió que vam fer sobre el Permsea. Va ser una demanda dels pares. Demanàvem un observatori extern que avalués els objectius.

Per què és necessari?

Com tota feina, si t’avaluen des de dins de l’empresa la visió és una, però si ve algú de fora potser és més objectiu. El que pretenem és que l’avaluació sigui objectiva i si és externa serà més objectiva.

El cap de Govern va anunciar que s’optaria per PISA per fer aquesta avaluació.

El que ens va dir el ministeri en una ocasió és que havien de veure si el tipus d’avaluació de PISA s’adequava a la forma d’ensenyar. Potser PISA al sistema espanyol o el francès s’hi adequa, però que per a l’andorrà s’havia de veure. Suposo que el ministeri ja ho determinarà. Confiem en el ministeri a l’hora de prendre una decisió. El que és important és que sigui un observatori extern. El que sí que demanem és que sigui el més adequat per avaluar el nostre sistema.

També es treballa amb Esade per fer avaluar l’Escola Andorrana des del punt de vista de l’emprenedoria. Creuen que és interessant?

No ens han informat sobre aquesta qüestió. La manera de treballar de l’Escola Andorrana s’enfoca molt per projectes. Sí que és cert que és més a prop de l’emprenedoria un estudi enfocat per projectes que no pas un de curricular com es feia abans. Perquè el nen pot desenvolupar els seus interessos i fer un projecte amb tot el que implica podria ser un estat embrionari d’una emprenedoria. El treball cooperatiu, que també es treballa amb el nou sistema, entenem que des del punt de vista empresarial és una realitat molt actual. Això s’adapta també molt a l’àmbit empresarial.

Hi ha feina a fer en la millora de les infraestructures es­colars?

El proper projecte és la renovació de l’escola de segona ensenyança de Santa Coloma. És un projecte que respon a queixes dels pares perquè és un centre que té algunes mancances i ara sembla que faran aquests canvis. Aprofitant que amplien l’escola, des de l’APA també voldríem demanar, tenint en compte que el despatx de l’APA avui està partit entre Santa Coloma i Encamp, on hi ha recursos humans i compres, una mica més d’espai a Santa Coloma per poder estar junts. Això ens permetria ser més eficients. És una demanda antiga.

En relació amb les ràtios a les aules, consideren que són les adequades?

Els alumnes han crescut, però crec que les ràtios s’estan mantenint perquè s’ha obert alguna aula.

“Ens agradaria que l’esquí escolar es mantingués”

Com funciona el transport escolar després dels canvis de l’any passat?

L’any passat hi va haver queixes però es va acabar adequant. També volem dir que tots els pares que tinguin queixes les canalitzin a través del despatx de l’APA o a través del ministeri, perquè si la gent no es queixa de les incidències tampoc es coneixen. El ministeri ens va dir que és necessari que en les queixes s’ofereixi el màxim d’informació possible.

Aquest any han rebut queixes?

Cap queixa. La gent truca directament a Transport escolar i no passa per l’APA. Tots els principis de curs hi ha ajustaments. Per això hem d’esperar uns mesos.

Arran de les demandes de les pistes ara s’ha encetat una reflexió amb l’esquí escolar i el seu preu. Els neguiteja aquesta situació?

On hi haurà una afectació serà en els preus del forfet d’esquí extraescolar, que aquest any s’apujarà de 96 a uns 100 euros. Però els nens que no poden pagar aquests 100 euros i van a esquiar amb l’escola tenen l’esquí escolar, que és assumit pel Govern. La preocupació arribaria si el Govern digués que no ho pot assumir. Però això ara no s’ha plantejat, tot i que podria passar que es reduïssin els dies.

Creuen que l’esquí escolar s’ha de mantenir com s’ofereix en aquests moments?

És una política de país. Tal com està establert, l’esquí escolar és un fet diferencial que tenim a Andorra. L’oportunitat que tots els nens escolaritzats puguin anar a esquiar set dies és un fet diferenciador. Ens agradaria que continués. Ara bé, tot això són números que han de quadrar. Pedagògicament és bo. Veiem com molts exalumnes de l’escola que han conegut l’esquí a través de l’escola han acabat treballant com a professionals de l’esquí. A banda hi ha la part esportiva, de conviure amb els companys a l’aire lliure, que això és un luxe que tenim amb l’entorn on vivim.

Quins projectes futurs tenen?

Estem treballant per organitzar durant aquest curs unes dues o tres xerrades i també una altra taula de treball sobre l’assetjament escolar, que és un tema que està molt sobre la taula. És una qüestió que preocupa. És una cosa que ha existit de fa molt temps. Ara, però, les escoles tenen un protocol i els pares creiem que no només l’escola ha d’ensenyar als infants una sèrie de valors, sinó que també cal treballar des de casa. Si els pares anem coordinats amb les escoles podrem sumar.