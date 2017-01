Joan Albert Farré: “Si es creu en Naturlàndia s’hi ha d’apostar, i si no que tanquin”

El conseller de l’oposició de Liberals d’Andorra+Unió Laurediana al Comú de Sant Julià és crític amb la gestió capitanejada per Vila. Segons Farré, el primer any de legislatura no han fet cap acció per definir el futur de Naturlàndia. Opina que Laurèdia en Comú no creu en el futur del parc i per això li tanca aixetes, per deixar-lo debilitat i, finalment, no tenir una altra opció que tancar-lo. Diu que el poble perd per haver triat Vila de cònsol.

Fa més d’un any del govern comunal. Quin balanç fa des de l’oposició d’aquest primer exercici de la legisla­tura?

Crec que és un any de molta inactivitat en el Comú de Sant Julià de Lòria. Ha estat com aquell que diu un any perdut perquè no hem vist cap avanç en cap àrea de la parròquia.

Any perdut? I quina valoració fan de la manera de fer, de gestionar, de la transparència?

Les urnes, per 14 vots, van decantar el govern comunal a favor de Vila, malgrat que matemàticament sigui gairebé un empat tècnic. La formació que representem, Unió Laurediana, s’ha ofert sempre a col·laborar en la majoria del govern comunal a fi de poder ajudar i aconseguir millores i avanços en la parròquia. A la pràctica la resposta d’aquesta majoria comunal ha sigut no deixar-nos participar en res i no donar-nos tampoc cap informació rellevant sobre l’estat de la parròquia.

No coneixem exactament com es vol solucionar o millorar el parc de Naturlàndia, que és una de les principals preocupacions que tenen els ciutadans de Sant Julià de Lòria, i no ens han volgut tampoc en el consell d’administració d’aquesta societat. Per tant, nosaltres estem a l’expectativa de saber els canvis que es volen introduir a la societat pels mitjans de comunicació, tot i haver reiterat la nostra voluntat de col·laborar i d’ajudar en aquest sentit. Però des de la majoria comunal ens volen deixar al marge i ho hem de respectar. Malauradament, tot això ho paguen els ciutadans de Sant Julià.

Per tant, què han perdut els ciutadans de Sant Julià durant aquest any?

La nostra formació tenia un programa d’accions molt concretes sobre el parc de Naturlàndia, perquè al cap i a la fi el parc i la gestió van ser una de les bases de la campanya electoral. Què ha passat, ara? Que aquest govern comunal ha estat un any governant la parròquia i no ha pres cap decisió sobre el parc. Ara veiem pels mitjans de comunicació que volen tancar dos dies, que volen contractar una altra persona... Tot això ho hem de respectar. Però demanem informació sobre aquests estudis que han contractat per conèixer-los. Amb bona voluntat i amb il·lusió estem desenvolupant els càrrecs de consellers, però amb el sentiment que estem de cara a la paret.

Ara parlarem de Naturlàndia, però ja que ha fet un balanç del primer any de govern, faci-me’n ara un del seu primer any de legislatura com a oposició. Perquè molts cops vostès sembla que siguin l’oposició de l’oposició, perquè l’argument de la majoria és que tot allò mal fet ve de la legislatura passada.

Aviam. Hi havia un mandat d’Unió Laurediana de quatre anys. Aquest mandat, per X raons, no va renovar la confiança dels ciutadans, i el que és cert és que en l’anterior mandat i també en els anteriors es va engegar el parc de Naturlàndia i es va fer que hi hagués un nombre important de visitants sostinguts i que a poc a poc s’anés generant il·lusió al voltant del parc. Evidentment, el parc és un concepte evolutiu que requereix una millora constant. Avui el govern comunal de Laurèdia en Comú vol agafar una missió diferent. Vol tancar el parc. Té uns altres criteris de gestió. Nosaltres no tenim altra opció que respectar-ho. Crec que tenim el deure i l’obligació d’informar-nos sobre els estudis que els han portat a prendre aquestes decisions. Sembla com si no volguessin crítiques, no ens ho fan arribar. Al final d’any ja es veurà en els números del parc. Laurèdia en Comú fa un any que hi està i volem saber els resultats d’aquesta auditoria del 2016, perquè al final els números són tossuts i ja veurem si són millors que en la legislatura passada.

Podem dir que la reunió de poble ha estat el més rellevant d’aquest any. De tot allò que es va dir, què s’ha fet i què no s’està fent?

És veritat que al carrer hi havia força expectativa al voltant d’aquesta reunió de poble, però al final aquesta no ha portat res de nou. Unió Laurediana volia donar nous enfocaments per al parc i consolidar-lo més, i no ha tingut el suport dels ciutadans per tirar-ho endavant, i el que és clar és que Laurèdia en Comú va en un sentit oposat.

Quina informació tenen de les finances comunals avui dia?

Cap. El Comú ha estat un any sense pressupost perquè el va aprovar a l’octubre, saltant-se les lleis. Sembla que és la moda d’aquest país, saltar-se les lleis. Vam estar amb desenes parts tot l’any. Tot això ho han fet amb l’excusa que ells havien de posar-se al dia. Ara hem vist que han tingut un any i escaig per posar-se al dia, i som al 2017 i continuem sense pressupost, quan per llei s’ha d’aprovar abans que acabi el desembre. Hem començat l’any un altre cop sense pressupost. Són maneres. Al final, si no volen complir les lleis no cal que les fem, oi?

Però el cònsol sí que va dir que volia reduir el dèficit del parc de Naturlàndia en poc més de 100.000 euros.

Aquesta corporació té un gran defecte perquè es pensa que el parc és d’ells, és com si fos una empresa privada. I al final el parc és de Sant Julià de Lòria i ha de servir per promocionar la parròquia i el país, i no hi ha una altra manera de fer això que fer un exercici participatiu i comunicatiu per establir les bases de futur d’aquest parc, però això Laurèdia en Comú no ho vol. Volen portar el parc d’una manera opaca, segons el seu únic criteri i autoatribuint-se que ells són els que en saben. Ja veurem el resultat.

Però no té coneixements de les xifres del dèficit del parc?

És la seva filosofia. El parc es pot administrar de manera participativa o es pot administrar com si ells fossin els amos i senyors, que és el que es fan.

Pel que em diu no saben gaire del que volen fer al parc.

Només el que ha aparegut a la premsa.

Però han demanat infor­mació?

Sí, però és que en el darrer consell de comú, que va tenir lloc a final de desembre, vam presentar una pregunta en el ple del Comú demanant certes informacions sobre el parc de Naturlàndia i la contesta que constarà en acta és que no som competents per tenir informació i que ens dirigim al consell d’administració.

Nosaltres vam presentar la pregunta al consell del Comú perquè som consellers i entenem que les arques d’aquesta corporació estan fortament hipotecades per Naturlàndia. La gestió del parc la té el Comú perquè té una àmplia majoria en el consell d’administració, i entenem que tenim el dret a tenir certa informació. Però ells, els càrrecs que donen els estatuts de Camprabassa a la corporació els han ocupat al cent per cent, quan no tenen dret a ocupar-los tots perquè representen la majoria i per tant la minoria també té dret a ser-hi, però no ho entenen així.

Però si vostès tenen tan clar que això no és així, han decidit prendre alguna mena d’acció perquè no es respecten els estatuts?

Nosaltres hem reiterat per activa i per passiva que reconsiderin la seva posició, i sempre hem rebut carabasses. A les comissions, segons la llei de funcionament dels comuns, també són presents les minories. Evidentment, en el consell d’administració d’una societat comunal també haurien de tenir representació. Esperem respostes i no descartem fer passos al respecte.

Encara que no ho sàpiga per ells, sap per altres fonts si es parla d’acomiadaments o de canvi de direcció?

Jo m’he de basar en les informacions oficials. Atenent les informacions dels mitjans de comunicació, hem demanat els informes que afectaven aquests canvis de polítiques comercials. I tenim el deure de conèixer-los, però no ens els han donat.

Però ha tingut contactes amb treballadors que li han demanat per possibles acomiadaments?

Jo sé que entre els treballadors hi ha una preocupació relativa als llocs de treball. Entenc que els canvis en l’obertura i el tancament i els tancaments d’àrees del parc comporten automàticament que en el sector laboral es generin dubtes i inquietuds. Perquè al final l’anunci d’aquests canvis vol dir una cosa ben clara, i és que Laurèdia en Comú no creu en aquest parc, i com que no hi creu utilitza aquests camins alternatius de tancar dies i tancar àrees.

El problema d’això és que, des de la meva òptica personal i d’empresari, abocarà en el tancament definitiu del parc. Perquè en un parc s’hi creu o no s’hi creu. I si s’hi creu s’hi ha d’apostar i si no s’hi creu, que el tanquin.

Per tant, diu que volen tancar Naturlàndia?

Mira, al final, ¿us podeu imaginar una estació d’esquí que digui que tanca el dimarts i el dimecres? No sembla una cosa incompatible? Doncs és el que volen fer al parc de Natur­làndia.

Creu que el futur de Naturlàndia s’hauria de consultar al poble?

El que s’ha de fer és un projecte de parc que en el futur sigui sostenible i porti a una promoció del territori i que els lauredians se’n sentin orgullosos. Però Laurèdia en Comú el que està fent és tallar aixetes en un parc, perquè d’aquesta manera quedarà amb una manca de serveis i més debilitat. I al final, quan estigui molt debilitat, no quedarà una altra opció que tancar-lo.

Vostès sempre han reclamat més implicació del Govern en el parc.

La nostra voluntat és que el parc sigui un atractiu turístic nacional. Entenem, per consultes a empresaris de moltes parròquies, que Naturlàndia és un atractiu turístic fort per al país. Però Andorra Turisme i el Govern no ho comparteixen i no volen fer els esforços necessaris perquè sigui una atracció turística important del país, i això també fa difícil que pugui tirar endavant.

El Govern ha marginat sempre Naturlàndia?

El Govern i Andorra Turisme no han donat mai ajuts ni consideració al parc com un atractiu nacional.

Com s’explica que mantinguin la direcció del parc que va posar l’antic Comú?

Això els ho haurà de preguntar a ells. Jo el que sé és que Unió Laurediana proposava un sistema de gestió del parc diferent. Laurèdia en Comú semblaria que vol mantenir la direcció del senyor Ordóñez. I l’altra cosa inversemblant és que per una banda fa retallades i per l’altra nomena un nou director d’operacions en el parc i manté la direcció actual. Ara resulta que hi ha dos directors generals.

I a banda de Naturlàndia, quines altres accions de la parròquia pot valorar d’aquest primer any?

Els ciutadans de Sant Julià estan patint la manca de projecte de Laurèdia en Comú, que no oblidem que era un grup de gent que es van unir per guanyar les eleccions i van tenir la sort de fer-ho, però no tenen cap projecte de parròquia, i això és el que hauran de pagar els ciutadans de Sant Julià. La meva formació teníem un programa molt ambiciós per a la millora de la vida a Sant Julià, i amb una bona gestió, millora i projecció del parc cap a un parc d’interès nacional. Per tant, aquests quatre anys seran uns quatre anys perduts.

“La congelació de les transferències afecta més Sant Julià per aquests anys difícils que passem”

Un any més, el Govern congela les transferències al Comú.

Sincerament, penso que és un escàndol. Una presa de pèl del Govern de DA. Perquè hi ha dues coses: en primer lloc el Govern de DA s’ha inventat una congelació de transferències que només representa un 20% del pressupost nacional, i és molt fàcil estrènyer el cinturó als comuns quan l’administració central no se l’estreny. Això no és just, i en segon lloc tampoc és just que s’hagin congelat durant quatre anys les transferències comunals i amb l’excusa de fer la nova llei de transferències i competències durant aquests anys no s’hagi fet res. És una presa de pèl.

Es pot quantificar la pèrdua que significa aquesta congelació per a Sant Julià?

És una tercera injustícia. Perquè la congelació de les transferències té uns efectes diferents segons les corporacions. Sant Julià, a causa del parc de Naturlàndia, té els números més justos que altres moments i la congelació afecta més en aquests anys difícils el Comú lauredià que altres comuns que les inversions ja fa temps que les tenen fetes i amortitzades. Per tant, a Sant Julià ens demanen un doble sacrifici, en el nostre pitjor moment de deixar sense mitjans de pagament i inversió i de reduir el deute comunal més que en altres parròquies.

Com valora les negociacions que s’estan duent a terme?

El Govern, com que ja des del Consell General li han advertit que els mateixos consellers generals no li donaran més suport en aquesta presa de pèl, ara semblaria que a correcuita vol fer ràpidament aquest projecte de llei per intentar d’alguna manera justificar la congelació, però les coses no s’han de fer a correcuita. Aquesta reforma de llei s’ha de fer amb la implicació de tots, comuns, Consell General i Govern, i no veig que hi hagi voluntat de treballar de manera participativa per part del Govern de DA. Està clar que tant els comuns com el Govern han de gestionar les finances públiques perquè no els costi més als ciutadans, però s’ha de fer des de la participació, no perquè vingui el Govern a dir com hem de fer les nostres competències.