Adam Raga frena la ratxa de Toni Bou

L’última vegada que el pilot resident Toni Bou no va guanyar un trial a l’aire lliure va ser a la segona jornada del Gran Premi de França a Lourdes al mes de juny de l’any 2016 on es va imposar el japonès de Montesa, Takahisa Fujinami. I tot principi sempre té un final i aquesta vegada va ser a la novena quan algú va poder derrotar el resident. El seu botxí va ser Adam Raga. El pilot d’Ulldecona es va imposar al Gran Premi d’Andorra 2017 que es va disputar a Sant Julià de Lòria. La tercera cita del Mundial de Trial a l’aire lliure suposa el final de moltes ratxes ja que també Adam Raga va tornar a guanyar després de no fer-ho des del Gran Premi del Japó 2016. Per tant, el d’Ulldecona va trencar la ratxa negativa que tant el perseguia. El campió del 2005 i del 2006 va sumar un total de 32 penalitzacions, dos menys que Toni Bou i una menys que el jove Jaime Busto. “L’error més gran ha estat a la zona 14 perquè he fet la zona gairebé sense mirar perquè anava fatal de temps i m’he saltat una porta. Aquest error m’ha perjudicat molt i de fet m’ha deixat sense la victòria final. Altres penalitzacions eren previsibles, però aquesta de la 14... En fi, ja sabem que són coses que poden ocórrer i l’únic que ens diu és que hem de seguir lluitant carrera a carrera per al campionat”, va reconèixer Toni Bou, que tindrà la seva revenja esportiva al Gran Premi de França a Lourdes, el proper cap de setmana.

Al Team Manager del Repsol Honda Team, Miquel Cirera, li va saber greu que Toni Bou no aconseguís la victòria a casa seva. “L’objectiu de l’equip és la victòria i sap greu que a Andorra, la casa d’en Toni, no haguem pogut guanyar. Això sí, Jaime Busto ha fet una gran carrera lluitant per la victòria fins a l’última zona i, finalment, ha acabat segon. És un molt bon resultat per a ell”. Aquest resultat situa Jaime Busto en sisena posició de la classificació general amb 46 punts. Aquest és el primer podi mundialista per al pilot de Górliz (Biscaia). “Estic molt content de per fi aconseguir el meu primer podi en el Campionat del Món. L’any passat i l’anterior vaig estar molt a prop i aquest any havia començat bastant malament, és a dir, que ja tocava canviar la tendència. Ha anat tot molt bé amb la pole de dissabte i avui [ahir per al lector] estic molt content d’aquest segon lloc”, va dir Jaime Busto, que només té 19 anys i Toni Bou sempre ha dit d’ell que serà el seu successor.

Per la seva banda, Adam Raga va igualar Dougie Lampkin en nombre de victòries, un total de set. Toni Bou es queda amb sis en solitari ja que estava empatat amb Adam Raga.

El pilot andorrà Xavi Casas va acabar desqualificat a la categoria de Trial 2 on va aconseguir la victòria Gäel Chatango (Sherco) amb 9 penalitzacions i en segona posició Luca Petrella amb 19 les mateixes que el català Marc Riba.

Un Gran Premi d’Andorra amb força públic a totes les zones i on s’ha vist un bon espectacle de trial i amb la sorprenent derrota de Toni Bou, el màxim favorit, que divendres va inaugurar el Territori Toni Bou que es troba a les instal·lacions de Naturlàndia, a la cota 1.600.