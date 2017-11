Agafen aire

Diuen que el bàsquet és l’únic esport en el qual una bona defensa implica una brillantor en el joc. Larry Brown, un dels millors entrenadors que ha tingut el bàsquet professional, era un entrenador defensiu per naturalesa i sempre donava importància al joc sense pilota. Era com la pedra angular dels seus equips. Poques vegades es guanyen partits sense defensar. El Bàsquet Club MoraBanc va començar el curs oficial oblidant-se de la màxima premissa i ho va pagar car en un projecte amb sis jugadors nous. De set partits una única victòria amb quatre derrotes a la Lliga ACB i tres a l’EuroCup rebent a la competició domèstica una mitjana de 88,2 punts i a Europa 86,3 punts. Molts punts rebuts per aspirar a guanyar més d’un partit. De fet, en l’únic triomf van rebre 76 punts de l’Herbalife Gran Canària. Per tant, era clar on s’estava fallant més i el tècnic del BC MoraBanc, Joan Peñarroya, va haver de canviar de filosofia i intentar afluixar el ritme ofensiu del rival. Per l’inici d’aquesta recuperació a la recerca d’agafar oxigen, el BC MoraBanc ja suma dues victòries consecutives. Va superar l’Iberostar Tenerife per 58 a 48 i el Levallois Metropolitans París per 79 a 61. En dos partits només s’han rebut 54,5 punts de mitjana. És evident que el joc ofensiu també se n’ha ressentit, però la fi justifica els mitjans. L’equip no rep tants punts ni tampoc n’anota tants.

Aquesta nova cara del conjunt dirigit per Joan Peñarroya també ha servit per recuperar sensacions. És l’efecte immediat de les victòries. A més a més, el calendari de la Lliga ACB també acompanya per intentar buscar continuïtat en aquesta millora ja que es visita diumenge el Divina Seguros Joventut i després reben el Reial Betis Energia Plus que va acomiadar el tècnic català Alejandro Martínez després d’un inici de curs amb cap victòria i sis derrotes. Això sí, a l’EuroCup es visita el potent equip del Darussafaka Istanbul. Sigui com sigui, els de Joan Peñarroya han agafat aire i s’han espolsat l’ansietat provocada pel mal joc, els resultats i la desconfiança generada en dos partits per oblidar.

D’aquests dos partits, contra Iberostar Tenerife i Levallois Metropolitans, destaca la millora del base madrileny Jaime Fernández. L’exdirector d’orquestra, tot i que últimament jugava més d’escorta, del Movistar Estudiantes està defensant amb intensitat, aporta punts i també assistències. En les dues últimes victòries ha estat el jugador més valorat i l’equip necessitava la seva aportació ja que està cridat a ser un jugador important en el projecte del BC MoraBanc. A més a més, el seu bon nivell també ha servit per donar-li un xic de descans al base francès Andrew Albicy que des de fa uns dies arrossega molèsties físiques. Contra un dels seus exequips a França, Albicy va jugar només 11 minuts i el jugador necessita fer net de la lesió per tornar a tenir bones sensacions dins de la pista.

El punt negatiu continua estant en jugadors que segueixen sense estar fins, com Vlado Jankovic o John Shurna. El primer d’ells no s’està trobant gaire a gust i està força erràtic en el llançament. El segon d’ells, a banda dels seus triples –la seva gran especialitat– segueix sense marcar diferències. Això sí, contra el Levallois va tenir més activitat defensiva que en els altres partits jugats.

En aquestes dues últimes victòries, que han estat consecutives, s’ha perdut en els dos enfrontaments la partida del rebot. Un dels handicaps d’aquest inici de curs dels andorrans. Contra l’Iberostar Tenerife, els de Nenad Markovic van capturar 10 rebots més que els de Peñarroya amb un total de 43 –27 defensius i 16 ofensius– i contra el Levallois París –tot s’ha de dir amb un Boris Diaw força passat de quilos i un joc interior més que feble i sense gaire alçada– els francesos van capturar nou rebots més, és a dir, 39 –23 defensius i 16 ofensius–. Moussa Diagne i Przemek Karnowski van estar més fins en atac. El primer d’ells va ser espectacular amb tres esmaixades marca de la casa i lluitant fins al límit per cada pilota i el segon va maquillar la seva estadística al final amb sis dels seus deu punts.

Els jugadors van tenir ahir festa i a partir d’avui ja preparen l’últim partit a la pista del Divina Seguros Joventut que només ha guanyat un partit en tot aquest curs. Els badalonins esperen que el seu últim fitxatge, Maalik Wayns, comenci a ser el revulsiu que tant desitgen.

Sandro Gacic, el primer debutant del B a l’EuroCup

La plàcida victòria del Bàsquet Club MoraBanc contra el Levallois Metropolitans París –dimarts sense la seva estrella ofensiva, l’eslovè Klemen Prepelic– va servir a Joan Peñarroya per fer debutar el primer jugador que pertany al segon equip a l’EuroCup. El base bosnià, de només 21 anys, va gaudir d’1’15” en un partit de la segona màxima competició europea després de l’Eurolliga. L’exdirector d’orquestra del La Gallofa &Co de Lliga EBA no va anotar cap punt, tot i que alguns dels seus companys el van buscar perquè s’estrenés. Això sí, va repartir una assistència que va ser aprofitada per Przemek Karnowski. Un bon premi per Gacic.

FOTO: MARTIN IMATGE