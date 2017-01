Aguareles i Jordan, fora de les finals de la Copa del Món

Carlitos Aguareles i Scotty Jordan van fer ahir les qualificacions de la Copa del Món a Seiser Alm (Itàlia). Cap dels dos es va classificar per a les finals de la Copa del Món i no disputaran la final de demà. Aguareles, sumant els tres heats previstos, va acabar en la 47a posició després de fer una primera ronda en el heat 1 amb un exercici que li va donar 24,66 punts i que el va deixar en el 18è lloc provisional. En la segona ronda l’andorrà va millorar, amb 59,66, i es va situar en el 16è lloc del heat. Per la seva banda, Scotty Jordan va ser 15è en la primera ronda amb 34 punts i en la segona no va poder millorar el resultat i es va quedar amb 22,33.

En esquí alpí, Marc Oliveras es va quedar a les portes de puntuar en el descens de Copa d’Europa que es va disputar a Méribel (França), en què va acabar en 32è lloc amb un temps d’1.41,62,

a 2,70 del guanyador, l’austríac Johannes Kroell. Matias Vargas va acabar 51è i Kevin Courrieu i Joan Verdú no van competir per precaució, per unes mo­lèsties.

En un eslàlom FIS disputat a Gressoney-La Trinité, Àxel Esteve va assolir la sisena posició amb un temps d’1.37,37, a 2,47 del guanyador, l’italià Cristian Deville. En el supergegant de Copa d’Europa a Davos, Carmina Pallàs va quedar fora.