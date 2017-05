Ajorna el primer intent de fer cim

L’alpinista catalana Núria Picas va donar una notícia al seu Twitter personal que Domi Trastoy no volia donar per no alarmar la família i anunciava l’intent de pujar al Makalu de l’alpinista lauredià amb aquest missatge: “Últimes notícies! L’andorrà Domi Trastoy ataca el cim. Ara és a 7.400 metres. Bona sort, amic!” Finalment, Trastoy, conjuntament amb l’asturiana Eva Zarzuelo i l’andalús Eduardo Ibero, va fer marxa enrere perquè els xerpes d’expedicions comercials com Altitude Junkies i Grit & Rock es van negar a pujar-hi. I si els xerpes diuen que es neguen a obrir traça els clients s’han d’esperar perquè no ho poden fer sols. L’expedició on es troba Domi Trastoy, que no té xerpes, no vol temptar la sort i no buscarà fer el cim avui tal com tenien previst. Això sí, ho tornaran a intentar més endavant, ja que ve una finestra de temps bona per intentar arribar a dalt de tot.

Trastoy, Zarzuelo i Ibero van pujar dimecres passat al camp 2 amb la intenció d’estar-hi dues nits i pujar al camp 3, però com que feia molt de vent van baixar de nou al camp base avançat amb l’objectiu de tornar-hi dissabte. Un cop van veure que les previsions de meteorologia donaven una finestra de poc vent i relativament poques precipitacions, divendres van decidir intentar un atac al cim per a avui. Dissabte van pujar al camp 2 i diumenge s’hi van quedar per pujar ahir al camp 3, a 7.400 metres. La intenció era pujar des d’aquí al cim i tornar a baixar al màxim possible, però els xerpes de les altres expedicions s’hi van negar i Trastoy i els altres dos alpinistes no se la volen jugar. Mentrestant, Núria Picas, a qui li falta aclimatació, va pujar ahir fins als 7.000 metres per forçar l’aclimatació i tornar a baixar al camp base avançat.