Amb els millors de Supersport

Salt al Campionat del Món de Supersport (SSP). El 15 de maig Xavi Cardelús va complir 19 anys i només li faltava aquest regal per rebre. El pilot andorrà va arribar a un acord amb Race Department ATK 25 per disputar cinc de les set proves que queden del Campionat del Món de Supersport amb les MV Agusta de l’equip italià. Els tres punts que va sumar en la prova d’aquesta competició a Motorland (Alcanyís), que va significar el seu debut amb un tretzè lloc, li han valgut per tenir novament la confiança de l’equip italià. Per tant, la seva propera prova serà aquest cap de setmana al circuit anglès de Donington Park, al nord-est de Leicestershire. Aquesta vegada formarà equip amb l’italià de Cesena, però resident a Sant Quirze del Vallès, Alex Baldolini.

“Estic molt content per aquesta nova oportunitat que m’ha ofert l’equip d’Alex Baldolini per disputar les curses que queden del Mundial de Supersport. Disputar aquest campionat m’ajudarà a acumular experiència amb més hores de pilotatge i competició, i espero progressar i tenir un bon rendiment”, va dir Cardelús, que continuarà competint en el Moto2 European Championship amb l’equip Stylobike/Petronas.

El pilot Alex Baldolini, company de Cardelús en el Campionat del Món de Supersport, va lloar el jove pilot andorrà. “Ens va sorprendre molt positivament a Motorland per la seva manera de treballar i la seva progressió. Confiem en el seu potencial i tots a l’equip estem molt il·lusionats amb la seva incorporació”, va dir el pilot italià.