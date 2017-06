La selecció d’Andorra, dirigida per David Aguilar, disputa avui el primer partit del Campionat del Món C, que té lloc a Bulgària, contra l’Azerbaidjan a les 20.30 hores. Els andorrans, que ja són a Gabrovo (Bulgària), es troben al grup C amb Xipre, Bulgària i l’Azerbaidjan. En total han viatjat deu jugadors i buscaran la classificació per a la ronda següent.