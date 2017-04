Aposta pel golf

La Cursa popular AnyósPark sumarà enguany vuit edicions i ja està més que consolidada. La nova aposta de CISA Immobiliària i també d’AnyósPark és el golf amb la creació de la primera edició del Torneig de golf CISA Immobiliària, el 14 de maig vinent al Reial Club de Golf de la Cerdanya. Un torneig social en què es disputarà un shotgun per als 18 forats i que tindrà premis força suculents. “La nostra idea és que aquest torneig agafi més o menys la importància de la Cursa popular d’AnyósPark i anar-lo repetint en el calendari anual de CISA”, va assegurar el director comercial de CISA Immobiliària, Joaquim Massó.

En la cita, que arrencarà a les 9.30 hores, hi ha places reservades per als socis del Reial Club de Golf de la Cerdanya, per als socis del Club de Golf Principat i també per a tots els convidats que tingui CISA Immobiliària. “Comptar amb CISA per a aquest nou torneig és gratificant per a nosaltres, i també que puguin organitzar-lo al Reial Club de Golf de la Cerdanya, que té molt de prestigi. El que més destacarien són els premis, que tenen bona qualitat”, va indicar el president del Club de Golf del Principat, Gerard Rieger.

El preu de les inscripcions, que ja estan obertes, és de 45 euros. “Els premis que hi ha són de torneig de nivell professional”, va dir Rieger, que va explicar que es premiarà el millor jugador scratch, és a dir el que faci menys cops, i també hi haurà premi per al handicap inferior i el superior. El millor premi serà per a qui faci hole in one al forat 8, que guanyarà un cotxe Smart per gentilesa de Pyrénées. “És una gran novetat perquè en tornejos d’aquest nivell no hi ha premis tan suculents com aquest”, va indicar Rieger. Al final es farà un sopar i també un sorteig.

FOTO: V. D.