Burjanadze passarà pel quiròfan i estarà 5 mesos lluny de les pistes

Males notícies per a l’aler pivot georgià del BC MoraBanc Andorra, Beqa Burjanadze, que estarà allunyat de les pistes com a mínim cinc mesos, segons va anunciar ahir el club en un comunicat, en què explica que el jugador passarà pel quiròfan els dies vinents. Burjanadze serà operat a l’hospital Vithas San Jose de Vitòria, pel doctor Juan Azofra, d’una osteocondritis grau ¾ del còndil femoral extern del genoll dret.

El traumatòleg del MoraBanc Andorra, Sergi Francisco, va explicar que en el cas del jugador “s’ha seguit un tractament conservador per intentar evitar el quiròfan, comptant també amb la col·laboració dels metges de la federació de bàsquet de Geòrgia”. No obstant, va precisar Francisco, “veient que incorporant càrregues de treball les molèsties reapareixien, s’ha cregut que la millor solució era que el jugador passés pel quiròfan”.

Des del club no es descarta buscar un relleu per a Burjanadze, tot i que dependrà de la disponibilitat del mercat.

D’altra banda, el conjunt dirigit per Joan Peñarroya buscarà aquest diumenge al Wizink Center de Madrid, a dos quarts de set de la tarda, confirmar la gran pretemporada que ha fet, en què només ha perdut un dels set partits disputats, amb un triomf davant l’actual subcampió de la Lliga Endesa, el Reial Madrid. Tot i tenir la baixa per lesió del base balear, Sergi Llull, el Reial Madrid continua sent “un dels equips top d’Europa”, segons va destacar John Shurna, una de les cares noves del MoraBanc per a aquesta temporada.

I és que la clau per obtenir un bon resultat diumenge serà, segons el grec Vladimir Jankovic, “lluitar i no sortir al parquet com a víctimes”. En aquest sentit, l’aler admet que l’equip de Pablo Laso “té bons jugadors”, però avisa que “nosaltres també tenim un equip molt bo i si lluitem fort també podem tenir les nostres opcions”.

En una línia molt similar es va pronunciar el pivot polonès Przemek Karnowski, que va assegurar que “tocarà lluitar fort, estar encertat i, sobretot, no sortir amb por”.

Guille Colom destaca que “els partits contra el Madrid sempre són especials”, sobretot per tot el que va passar l’any passat, i admet que “és un partit d’aquells que has de jugar perfectament per tenir opcions”. Tot i això, el base recorda que “hem fet una bona pretemporada” i assegura que “estem preparats per intentar donar la sorpresa a Madrid”.

El matx de diumenge serà també especial per a l’ex-Estudiants Jaime Fernández. El base, que recorda que “ja abans de ser professional, i després també, tenia molta rivalitat amb el Reial Madrid perquè era un partit molt marcat”, va explicar que en el poc temps que fa que està al país ja s’ha “adonat que també és un partit molt marcat”, motiu pel qual “la rivalitat amb el Madrid continuarà”.

Quant a l’enfrontament, Fernández es va mostrar confiat que “sigui un bon partit, disputat”, i que “puguem competir”. I va afegir que “si al minut 40 tenim la possibilitat de guanyar i ho fem, doncs millor”.