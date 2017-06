Burjanadze renova fins al 2019 amb el BC MoraBanc Andorra

Beqa Burjanadze ha signat la renovació del seu contracte amb el BC MoraBanc Andorra per dues temporades més, segons va informar ahir el club, que va remarcar que el nou compromís millora les condicions del jugador i no inclou cap clàusula de sortida. “Es tracta d’un premi a la gran temporada del jugador i a la seva capacitat de treball”, va explicar el director esportiu del club, Francesc Solana, que va afirmar que “estem molt contents perquè pensem que amb Beqa Burjanadze el projecte seguirà creixent i també és una gran notícia que un jugador amb aquesta projecció vulgui seguir fent-ho amb nosaltres”.

Burjanadze va jugar 29 partits la temporada passada, en què va acreditar 12,1 punts de valoració i una mitjana de 10,1 punts i 4,2 rebots per partit.