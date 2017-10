Campió dels ‘gats vells’

És el triatló la font de l’eterna joventut? Per a Pere Marquina sembla que no passin els anys. En té ja 43 i el triatleta continua sumant títols i sembla que no sumi anys. Com els bons vins cada any que passa més bé físicament es troba. El curs passat va assolir el títol de la Copa d’Espanya de mitjana distància de la seva categoria i enguany el triatleta del Club Triatló Andorra 226 ha afegit un nou títol al seu currículum esportiu aquest cap de setmana: la Copa Catalana de Veterans 1 (V1 40/49). Pere Marquina va acabar en l’última prova a Sant Vicenç de Montalt en segona posició V1 i 20è a la classificació general. Per tant, Pere Marquina va obtenir el títol després de participar en vuit proves de les 12 que tenia el calendari. “He anat de menys a més. Des del juliol fins ara m’he sentit molt bé. He estat constant i també ha estat una casualitat. No m’ho esperava perquè fins a l’últim moment ha estat molt igualat”, va assegurar Pere Marquina, que també ha disputat del Campionat d’Espanya de mitja distància amb participació a Pamplona, on va ser 25è de la seva categoria; el de Banyoles, en què va ser 16è, i el de València amb una desena posició. “Hi ha molt nivell al Campionat d’Espanya. Cada vegada hi ha més triatletes joves d’alt nivell. Jo soc un gat vell”. Fins quan tindrà corda? “Jo espero que molt més. No hi ha edat límit a les triatlons. Si per mi fos moro amb les vambes posades”,

Pere Marquina assistirà divendres a l’entrega de premis a Barcelona i al sopar dels campions i encara no sap què farà la temporada vinent. “Ara només penso en descansar... Que ha estat una temporada molt llarga”.

L’exercici no és només una font de salut durant la joventut i l’edat adulta sinó que practicar esport de fons durant tota la vida sembla que permet arribar a gran en un estat més que envejable. Deu ser que el triatló rejoveneix?

FOTO: tricircuit.com