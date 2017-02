Chris Czerapowicz, el nou ala del BC MoraBanc Andorra

L'ala que tant buscava el Bàsquet Club MoraBanc està a punt de tancar-se, sinó s'ha tancat ja, i aquest és Chris Czerapowicz. L'exterior suec també amb nacionalitat nord-americana, format a l'Universitat de Davidson Wildcats (Carolina del Nord) i que va compartir equip universitari amb l'ex Joventut de Badalona, el base Nik Cochran, té un bon canell i un perfil similar al de David Walker. El nou ala del BC MoraBanc va nèixer fa 25 anys a Gothenburg (Suècia) i aquesta temporada militava al Miasto Szkła Krosno de la Polish Basketball League (PLK). També és internacional per la selecció del seu país. Amb el club polonés va tenir un promig de 17 punts per partit, amb 7 rebots en 33 minuts de mitjana. El suec està més madur que Walker i té més físic, que no pas més atlètic. Chris Czerapowicz també havia rebut l'interès de l'UCAM Múrcia, però el BC MoraBanc s'ha avançat a l'equip dirigit per Fotis Katsikaris. Un cop va sortir de l'Universitat de Davidson (d'on també va sorgir Stephen Curry) el Manresa també es va interessar per aquest jugador amb bona mà. És un 2,01 i 91 quilos i quan va sortir de Davidson va fitxar per el Södertälje Kings de Suècia disputant l'Eurochallenge amb 12,2 punts de mitjana i 3,9 rebots. El jugador de Gothenburg podria debutar en el proper partit a la pista del Rio Natura Monbus Obradoiro. Un reforç necessari que envia, com ja estava decidit, a Thanasis Antetokounmpo a la posició d'ala pivot. Czerapowicz coincidirà a la Lliga ACB amb companys a la seva selecció sueca: Jeff Taylor (Reial Madrid), Marcus Eriksson (FC Barcelona Lassa), Tobias Borg (RETAbet Bilbao Basket) i Ludde Hakanson (Montakit Fuenlabrada cedit per l'FC Barcelona Lassa) i compartirà equip amb un rival la temporada passada, David Jelínek.