Clubs semiprofessionals fent caixa

Els jugadors internacionals d’Andorra són com una mena de rei Mides. Són futbolistes modestos i molts d’ells han de compaginar la vida esportiva amb la feina o els estudis ja que no els dona per viure. Alguns també malviuen en categories baixes d’Espanya o França a la recerca d’un lloc en el difícil món professional, però cada cop que hi ha fase de classificació per a una Eurocopa els clubs on han militat obren la caixa i cobreixen bona part del seu pressupost. La UEFA, segons l’acord signat amb l’ECA (Associació de Clubs Europeus), hi va destinar 4.304 euros per jugador convocat i per partit. Sis clubs d’Andorra, tretze d’Espanya i dos de França es van beneficiar de tenir internacionals andorrans. Un total de 941.171,78 euros van deixar els jugadors andorrans. El més beneficiat ha estat el Don Denis FC Santa Coloma, amb 195.133,33 euros, que ja han cobrat. Els de Richard Imbernón disposaven de set internacionals a la plantilla. Alguns d’ells són peces bàsiques per a Koldo Álvarez, com el capità Ilde Lima, l’extrem Cristian Martínez, el migcampista Marc Pujol o el jove central Marc Rebés.

El segon a cobrar més diners és l’FC Andorra, amb Ferran Pol, Josep Manel Ayala, Edu Peppe, Leo Alves, Sebas Gómez, Ludo Clemente, Víctor Hugo i Juli Sánchez. Un total de 138.647,37 euros per a l’entitat presidida per Albert Ferré. Una petita ajuda, ja que els jugadors també s’emporten un tant per cent per contracte, per a una entitat que ha de solucionar els problemes econòmics que arrossega del passat. La UE Santa Coloma ocupa el tercer lloc del rànquing amb un total de cinc internacionals, en què destaca l’aportació del lateral Jordi Rubio. Els colomencs van rebre 112.971,92 euros. Per la seva banda, l’FC Lusitans, fora d’aquest top 3 d’equips del país, va rebre 61.621,05 euros, seguit del Tic Tapa UE Sant Julià amb 30.810,53 euros i de l’FC Ordino amb 25.675,44.

Alguns clubs modestos d’Espanya també ompliran un xic les seves arques. El primer és el Lleida Esportiu, amb 51.350,88 euros, gràcies als joves jugadors en edat juvenil Max Llovera i Aaron Sánchez. L’Atlètic Montsó, amb Marcio Vieira, en rebrà 46.215,79. La mateixa quantitat que la UE Rubí, on jugava Marc García. Destaca l’aportació d’Adri Rodrigues, que ha passat pel Salmantino, Marino de Luanco i Villarrobledo, i tots tres rebran premi econòmic. Com també Iván Lorenzo, amb l’Atlètic Alpicat, el Mollerussa i el Fraga. I el Jumilla i Yeclano per Sergio Moreno. Dos clubs de França de la CFA-2, el Pennoise i la US Le Pontet, es van estrenar també en el repartiment econòmic de la UEFA pels beneficis de l’Euro 2016 en tenir jugadors com Emili García o José Antonio.

La Lliga Grup Sant Eloi torna, però ‘mirant’ el cel

La Lliga Grup Sant Eloi torna a disputar-se diumenge, i ho farà en la jornada 14, però mirant el cel i també l’estat dels terrenys de joc del país. El calendari es va decalar una jornada sencera i diumenge es disputaran els partits tal com s’haurien d’haver jugat diumenge passat. Per tant, a les 12 h l’FC Encamp s’enfrontarà amb la UE Santa Coloma a la Prada de Moles i a la mateixa hora, però al Centre d’Entrenament de la FAF1, el Restaurant The New 1978 UE Engordany jugarà amb l’Assegurances Generals FC Ordino. A les 16 h, el Don Denis FC Santa Coloma s’enfrontarà al CE Jenlai i a les 18 h, l’FC Lusitans contra el Tic Tapa.

Peces noves per al Lusitans

L’FC Lusitans va presentar les seves quatre incorporacions del mercat d’hivern, que ja va anunciar el diari BonDia. L’estrella és l’extrem Marcos André Duraes, més conegut com a Marquinhos, i també hi ha Gastao de Moura, Rubén Filipe Silvestre i Tiago Dias. Tots els jugadors reforçaran l’atac de Raúl Cañete.

El Tic Tapa, ambiciós

El Tic Tapa UE Sant Julià ha estat el més ambiciós del mercat d’hivern amb un total de set fitxatges, que ahir van ser presentats a la seu del seu màxim patrocinador. Els dos més destacats són el migcampista Nikola Zugic, provinent del futbol portuguès, i el davanter Isaac Padilla, que va passar pel juvenil de l’FC Barcelona.