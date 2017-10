Colom contra Colom

La família Colom tindrà el cor dividit. Els seus dos fills, Quino i Guille, s’enfronten en el primer partit de l’EuroCup. Un liderant el joc des de la direcció amb la samarreta de l’Unics Kazan i l’altre amb el BC MoraBanc Andorra, sense haver jugat encara cap minut en partit oficial. Això sí, al poliesportiu d’Andorra només hi haurà uns pares que poden dir que tenen els seus dos fills al màxim nivell del bàsquet. La família aquesta vegada no animarà més un fill que l’altre. A la pista, si tots dos acaben coincidint, hi haurà una competitivitat sana. “Guille havia fet una bona pretemporada, però de moment l’entrenador ha apostat més en aquest inici de Lliga pels fitxatges que per ell. Sigui com sigui, hi ha molts partits aquesta temporada i ha demostrat que pot jugar i que ha millorat molt”, va assegurar Quino Colom mentre viatjava amb el seu equip cap al Principat.

Quino Colom, base de 28 anys i que acaba contracte aquest any, va tenir una bona estrena en l’inici de la VTB League amb un triomf folgat contra el Zenit per 94 a 60 i 16 punts i deu assistències d’ell mateix. L’arribada del nou tècnic, Dimitrios Priftis, ha aportat aires nous a un equip més equilibrat que el curs passat. “Les sensacions són molt bones, però encara és molt aviat per fer gaires valoracions. Amb l’entrenador molt bé, perquè el tracte és bo. Això sí, hi ha moltes coses a millorar en equip, tot i la victòria contra el Zenit.”

El base, que tenia una entesa total amb Latavious Williams (actualment lesionat i al València Basket), ja té un nou company per repartir-li assistències, Stephane Lasme (ex-Obradoiro). La connexió amb ell és especial. Sigui com sigui, especial serà el retorn a casa, tot i que ja va jugar quan militava al Bilbao. “Estic molt content de tornar a casa. A més a més hi haurà el meu germà i serà molt especial per a la família, per als amics i per a nosaltres. Amb qui aniran els meus pares? Cinquanta cinquanta... Que el partit sigui bonic per a ells i el menys important serà el resultat. Segurament el que voldran és que coincidim tots dos a pista”, va sentenciar Quino Colom.

Per la seva banda, ahir va ser operat l’ala pivot georgià Beqa Burjanadze, que va ser intervingut a l’Hospital Vithas de Vitòria d’una osteocondritis al genoll dret. Cinc mesos de baixa per a Beqa.