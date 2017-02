Competint amb els millors

L’atleta del Club Esportiu Sant Julià Clàudia Guri i l’atleta del Club Atletisme Valls d’Andorra Pol Moya van poder gaudir i també provar-se amb els millors atletes d’Espanya al Campionat d’Espanya absolut de pista coberta, que es va disputar a la pista Carlos Gil Pérez de Salamanca. L’atleta del club lauredià va fregar la seva millor marca personal en salt d’alçada en finalitzar en quarta posició amb una marca d’1,79, a només un centímetre del seu millor salt. “Tornem a casa amb el meu millor resultat fins ara en uns Campionats d’Espanya absoluts, és a dir la quarta posició. A més a més, a només un centímetre de la meva millor marca i intentant batre el rècord de la meva mare, ja que he estat provant de superar l’1,81 perquè el millor salt està en 1,82. Això continua, setmana per carregar piles i encarar les últimes competicions a pista coberta”, va escriure Guri al seu Facebook personal. L’espanyola Ruth Beitia, campiona olímpica i europea d’alçada, va igualar a Salamanca el seu millor salt de l’any amb 1,96 i va guanyar el seu setzè or espanyol. La segona va ser Saleta Fernández amb 1,82 i Cristina Ferrando va ser tercera amb un 1,79.

En la prova dels 800 metres, Pol Moya va aconseguir la victòria en la seva sèrie de la semifinal amb una marca d’1.51,37, seguit de David Palacio i Ignacio Laguna, però a la final va acabar últim amb un temps de 2.01,54. El campió va ser Kevin López amb 1.49,23, seguit d’Alvaro de Arriba, i el tercer Daniel Andújar. L’atleta resident Leyre de la Rúa va ser tercera en la semifinal dels 400 metres amb un temps de 55,67.

Per la seva banda, Anna A­chón va batre el rècord d’Andorra absolut en la marató de Sevilla amb 3.11.11 hores.