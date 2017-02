Confiança cega en Czerapowicz

Chris Czerapowicz, tot i ser internacional suec, no és un ala gaire conegut –a excepció dels més experts en bàsquet–, però el Bàsquet Club MoraBanc el tenia entre cella i cella. L’exterior, de només 25 anys, tenia contracte en vigor amb el Miasto Szkla Krosno de la Polska Liga Koszykówki, la màxima divisió del bàsquet polonès. De fet, dissabte va disputar les semifinals de la Copa del seu país, on va quedar eliminat per l’exequip de David Jelínek, l’Anwil Wloclawek. El president del club polonès, Janusz Walciszewski, no el volia deixar escapar, i això que va rebre l’interès insistent de l’UCAM Múrcia. La resposta era sempre la mateixa: “Chris Czerapowicz té contracte en vigor.” Mentrestant va aparèixer el Bàsquet Club MoraBanc Andorra. Necessitava el jugador per substituir el lesionat Nacho Martín i va decidir apostar fort per ell, proclamat millor jugador del mes de gener de la Polska Liga Koszykówki. Un ala amb bona mà, especialista en els llançaments des de la línia de 6,75 i també molt polivalent, ja que també pot jugar perfectament d’ala pivot. També té com a dada positiva que captura molts rebots. L’entitat presidida per Gorka Aixàs es va veure obligada a passar per caixa i va haver de pagar, segons fonts del club polonès, un total de 40.000 euros. Per tant, va haver de materialitzar el buyout, que és l’acció d’acabar el contracte d’un jugador pagant el romanent, és a dir, va haver rescindir el contracte perquè quedés lliure i pogués fitxar pel MoraBanc. “Tenia contracte i sí, hem pagat buyout per ell. Li hem fet contracte fins a final de temporada, amb opció de renovar-lo per a la següent”, va reconèixer el director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana, que és la segona vegada aquest curs que mira cap a la Polska Liga Koszykówki, ja que a l’estiu va fitxar David Jelínek, procedent de l’Anwil Wloclawek. “Són jugadors que utilitzen aquestes lligues per fer bons números i després poder fer el salt a competicions més potents. La millor virtut de Czerapowicz és el llançament de tres punts. És un ala alt i ens anirà bé perquè hi ha equips que se’ns han tancat molt. Esperem que s’adapti ràpidament a la Lliga ACB”, va assegurar Solana.

Chris Czerapowicz, que va viure dimarts a la tarda el seu primer entrenament, busca fer un salt en la seva carrera esportiva acceptant l’oferta del MoraBanc: “Per a mi és important seguir avançant i desafiant-me. Puc aportar energia, puc jugar en diferents posicions i, evidentment, l’objectiu és entrar als play-offs.” En aquesta Lliga ACB, en què està previst que s’estreni dissabte, a Fontes do Sar contra el Rio Natura Monbus Obradoiro, Czerapowicz coincidirà amb companys seus de la selecció de Suècia, com Tobias Borg (RETA­bet Bilbao Basket), Ludde Hakanson (Montakit Fuenlabrada), Jeff Taylor (Reial Madrid) i Marcus per Eriksson (FC Barcelona Lassa). “Vaig parlar de la Lliga ACB amb ells a l’estiu i sempre m’han parlat molt bé d’aquesta competició. Està clar que és la segona millor Lliga del món i que hi ha un nivell molt alt.” Una peça que encaixarà ràpid a la plantilla.