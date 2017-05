Contra el pitjor client

Vint-i-dos anys després, el Bàsquet Club MoraBanc tornarà a optar a aconseguir el títol de la Lliga ACB, i ho farà jugant contra el vigent campió, el Reial Madrid. El club no descarta la sorpresa, però és conscient de la gran dificultat que comporten aquests quarts de final al millor de tres partits. El dimecres 24 de maig es jugarà el primer matx, al WiZink Center, i el segon serà el divendres 26. L’última vegada que el club va jugar el play-off pel títol va ser sota l’aixopluc del Festina en la temporada 1994-1995, i va ser en els quarts de final contra l’FC Barcelona Banca Catalana. Els d’Aíto García Reneses, amb jugadors com Darryl Middleton, Xavi Fernández, Ferran Martínez, Epi o Cuqui Galilea, es van imposar en el primer partit per 92 a 76 i en el segon per 83 a 95. Els blaugranes van conquerir després el títol en vèncer a l’Unicaja de Màlaga. Sí que és cert que aquell Festina Andorra va jugar tres play-offs en quatre temporades perquè el primer any es van classificar, ja que abans hi havia vuitens de final i després quarts. Aquella primera temporada van perdre contra el Caja San Fernando i, en el segon any, contra el Coren Ourense liderat per Andre Turner.

Del nou projecte, el del retorn a l’ACB, aquest serà el primer play-off. “L’empresa no és fàcil, però ens toca gaudir-ne al màxim possible perquè no sabem quan podrem tornar a jugar-lo. Ara hem de fer un partidàs a casa, que és on l’afició s’ho ha passat bomba aquesta temporada. El play-off no era el nostre objectiu perquè el que és normal és lluitar per altres fites, però estem contents que ens passi”, va assegurar el president del club Gorka Aixàs, mentre tornava al país.

Aquesta vuitena posició podria donar dret a l’equip a disputar competició europea la temporada vinent, però el club s’ho pren amb calma. “Ens ho haurem de plantejar tard o d’hora. Vindrà més aviat que no pas tard, però quan arribi ho haurem d’estudiar amb cautela. Tenim clar el que va passar en el passat i l’exemple és allà; per tant, ho mirarem amb cautela i serenor.” Aixàs també va lloar la plantilla: “Els jugadors han tingut grapa i intensitat, i volien créixer. Han aconseguit el play-off i la Copa per l’ambició.”

Per la seva banda, el director esportiu, Francesc Solana, el dissenyador d’aquest projecte, té clar que és un nou pas endavant: “La trajectòria en els últims vuit anys és molt important...” Solana també va parlar de les derrotes fora de casa. Només s’ha guanyat dos partits, a la pista de l’Herbalife Gran Canària i l’ICL Manresa. “Sort que hem guanyat els partits de casa, perquè només amb les derrotes com a visitants estaríem en zona de descens.” Ara els toca pensar en el Reial Madrid i Solana no descarta la sorpresa: “En les dues últimes experiències amb ells vam tenir opcions de guanyar. A més, el primer partit de play-off es jugarà després de la final a quatre de l’Eurolliga i prefereixo que vinguin eufòrics.”

Solana també va parlar del futur i de la feina de despatxos després d’una bona temporada en què els jugadors tindran més d’una oferta i serà difícil retenir-los. “Tots els jugadors s’han revaloritzat i aquests resultats també suposen un bon aparador per a nosaltres, perquè ja saben com treballem. Hem guanyat fiabilitat. De moment no hem negociat amb ningú, però ja fa temps que treballem en algunes idees.” El projecte continua després de fer aquest pas endavant i la temporada segueix amb els play-offs contra el campió.

Beqa Burjanadze podria disputar els play-offs, però Nacho Martín té difícil el retorn

No van viatjar a Sevilla. Van veure el partit contra el Reial Betis Energia Plus a l’Art Hotel. Nacho Martín i Beqa Burjanadze continuen lesionats, però a hores d’ara qui ho té pitjor per poder jugar els play-offs és l’ala pivot de Valladolid, que continua exercitant-se a part dels companys per la lesió al turmell de què va ser operat. “Veig complicat que Martín pugui jugar els play-offs contra el Reial Madrid”, afirma Solana. En canvi, l’ala pivot georgià, que no jugarà diumenge l’últim partit de la competició regular contra el Reial Madrid, sí que podrà estar disponible per als play-offs, ja que sembla que la lesió al genoll li minva: “Esperem que sí.” La recuperació de Burjanadze seria una bona notícia per a Joan Peñarroya, ja que la fortalesa del georgià és necessària contra els interiors del Reial Madrid tenint en compte que Chris Czerapowicz i David Walker pateixen amb els interiors amb més físic que no pas ells.

Per la seva banda, el Reial Madrid podria reservar jugadors en el partit de diumenge de cara a la final a quatre de l’Eurolliga al Sinan Erdem Spor Salonu d’Istanbul, on s’enfrontarà el 19 de maig amb el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic. L’altra semifinal la jugaran el CSKA de Moscou i l’Olympiacos.