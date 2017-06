Decebuts i enfonsats

Vuit títols consecutius de la Lliga Viatges Pantours de futbol sala i gran dominador de l’esport del 40x20 al país. L’FC Encamp és un dels que més ha apostat pel futbol sala del país –almenys en la competició interna– i aquesta setmana ha estat una de les pitjors de la seva història. Tal com va avançar el diari BonDia, la creació de la secció de futbol sala de l’Atlètic Escaldes l’ha deixat amb només un jugador per disputar la UEFA Futsal Cup després de la marxa de set jugadors: Cabinho, que exercirà d’entrenador-jugador dels escaldencs, i Marçal Raventós, David Férriz, Marc Eduard López, Jona Puente, Xavito i Rubén Boix. Aquesta desbandada deixa l’FC Encamp decebut i enfonsat i amb només un objectiu: aconseguir onze jugadors per evitar una sanció econòmica de la UEFA en cas de no poder disputar la UEFA Futsal Cup. L’equip dirigit per Lluís Cruz només té Carlos Barbosa, ja que Aitor Rubio està lesionat al maluc. També podria comptar amb Nuno Dias, exjugador del CE Sant Julià o, fins i tot, podria donar un cop de mà Àlex Férriz, que va anunciar que plegava del futbol sala en finalitzar el curs. “Teníem l’esperança de mantenir el bloc. No volíem desfer el grup en cap moment i ens han desfet l’equip. Ara la nostra prioritat serà crear un equip per disputar la UEFA Futsal Cup, intentar competir allà on ens toqui anar a jugar i evitar la sanció econòmica. No podem dir no a disputar la UEFA Futsal Cup”, va assegurar el secretari del club encampadà, Òscar Guerrero, que estava molt dolgut amb els jugadors que han marxat i també amb l’Atlètic Escaldes. “No ens deixen marge de maniobra i les formes no ens han agradat. Estem molt decebuts. Si marxen un, dos o tres encara pots solucionar-ho, però tots és molt complicat perquè són dels millors jugadors de futbol sala que hi ha a la lliga”, va indicar Òscar Guerrero.

Poques opcions té l’FC Encamp per crear una plantilla. Una d’elles serà contactar amb algun club de la Lliga Viatges Pantours perquè els deixin els jugadors per poder competir a Europa i una altra apostar pels joves jugadors del juvenil i també per algun de la secció de futbol. “El club es mereix un respecte perquè hem apostat pel futbol sala quan ningú ho ha fet. Vam tenir una reunió amb els jugadors i cap d’ells va dir res. Les formes no han estat les correctes, sens dubte”, va dir Òscar Guerrero. Els jugadors de l’FC Encamp rebien una compensació econòmica al final de la temporada en el cas de guanyar el títol de lliga i també el del Canut i aquesta fórmula sembla que també es realitzarà a l’Atlètic Escaldes. Molts dels jugadors que han marxat de l’FC Encamp cap a l’Atlètic Escaldes parlen d’una oferta irrefusable. “Des del club sempre hem intentat apostar pel futbol sala amb esforços de tot tipus i treballant la base amb 220 nens i nenes. Ara han marxat els millors i es notarà, però farem l’equip més ben arreglat possible”, va sentenciar Òscar Guerrero.

La preocupació a l’FC Encamp és un fet i durant els propers dies es decidirà cap a on va una secció que ha donat molts èxits al futbol sala del país. Molts títols i sempre amb bons jugadors. Aquesta hegemonia l’ha volgut trencar l’Atlètic Escaldes amb un equip que apunta ser el més competitiu de la Lliga Viatges Pantours amb també els fitxatges del veterà Nacho Llamas, el porter Jony Gálvez i els que arribaran, perquè Cabinho vol un equip competitiu i ara toca saber si l’FC Encamp ressorgirà de les cendres on aquests moments està situat.