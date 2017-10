Deslliurats amb la primera victòria

Quatre partits després, el Bàsquet Club MoraBanc es deslliura dels possibles dubtes, de l’ansietat que tant generen les derrotes i es dona un bany d’autoestima en aconseguir la primera victòria del curs oficial en superar per un ajustat 78 a 76 l’Herbalife Gran Canària. La primera ja és aquí i per fi poden dir que deixen anar llast.

Faltava fluïdesa i circulació de pilota i tot unit amb la manca d’encert. El Bàsquet Club MoraBanc, que arribava al partit amb quatre derrotes consecutives, coneixia de manera sobrada on havia de millorar i portar-ho a la pràctica. L’Herbalife Gran Canària no era el millor client possible ja que portava la ratxa adversa abans de jugar al poliesportiu d’Andorra. L’equip dirigit per Joan Peñarroya necessitava sortir endollat a pista i esvair des de bon principi els possibles fantasmes que han començat a aparèixer en forma de dubtes, pors i ansietats. Així va ser. Va jugar un partit de tu a tu i sense complexos. L’inici de matx va tenir un intercanvi de cistelles. Dos triples de David Walker i Jaka Blazic van tenir resposta per DJ Seeley i Oriol Paulí. La circulació de pilota va ser millor en la direcció d’Andrew Albicy amb molta entesa amb els interiors i un Moussa Diagne amb la pólvora molla fallant cistelles fàcils. La intensitat i el lideratge de Jaka Blazic va ser clau per marxar amb un mínim avantatge de 22 a 20 per part dels andorrans amb el triple sota la botzina de l’incombustible Albert Oliver. 39 anys farcits de talent.

El segon quart va ser la confirmació de la millora. Els de Joan Peñarroya van clavar un parcial de 16 a 6 amb l’estil de joc que tant caracteritza els equips del tècnic egarenc. Intensitat màxima, velocitat màxima en les transicions i defensa al límit amb moltes mans. L’Herbalife Gran Canària es va ofegar i va marxar al descans amb un marcador força desfavorable de 41 a 33 amb els 11 punts de Jaka Blazic, i això que va jugar bona part del segon quart amb sang a la mà. Per part canària, Albert Oliver amb 10 punts va ser el millor dels de Luis Casimiro, que trobaven a faltar l’aportació de molts dels seus jugadors importants. L’esforç de l’EuroCup semblava passar factura als canaris.

A la represa tot va seguir igual fins a cinc minuts per finalitzar el tercer quart ja que un parcial d’11 a 3 que situava a l’electrònic un més 15 favorable (53-38) va fer despertar l’Herbalife Gran Canària. Els de Casimiro no volien assolir la derrota amb un marcador folgat i es van espavilar de valent. Al final del tercer quart, 61 a 50, però l’Herbalife Gran Canària va enviar un missatge contundent: no es rendiria pas. El veterà i un dels capitans de l’equip, Oliver Stevic, va guanyar la batalla al veterà Eulis Báez –aquest va perdre els papers responent amb gestos a l’afició andorrana i va rebre una tècnica que va fer mal al seu equip–. Abans d’aquesta jugada infantil d’Eulis Báez, l’Herbalife Gran Canària va fer un parcial de 2 a 9 situant un 64 a 59. Entre l’experiència d’Oliver Stevic i el lideratge ofensiu de Jaka Blazic van mantenir per davant al marcador un BC MoraBanc que va guanyar en solidesa. A 2’40” amb el 76 a 71 i amb un Albert Oliver pletòric, Joan Peñarroya va demanar temps mort i va demostrar estar enfadat amb els seus. Va enviar la pissarra al parquet del poliesportiu i no volia que el seu equip llencés per la borda tota la feina feta en tres quarts espectaculars. El final es va convertir en una sessió d’errors dels dos equips, però Oliver Stevic va anotar la cistella decisiva a 55”, tot i que va fallar l’addicional. A 3”, DJ Seeley va fallar un triple que podia haver suposat el triomf de l’Herbalife Gran Canària. Va fallar i el primer triomf aquesta vegada no es va escapar.

Joan Peñarroya: “Aquest no era un partit per tenir un final a cara o creu pel que hem fet”

Content. Per fi va poder assaborir la primera victòria del curs. El tècnic del BC MoraBanc, Joan Peñarroya, va poder afrontar una roda de premsa diferent i sense parlar d’una derrota. “Content per la victòria i content també perquè durant tres quarts de partit hem demostrat l’equip que volem ser. Hem jugat a camp obert i amb bones defenses que han abaixat els bons percentatges del rival”, va assegurar el tècnic egarenc, que va parlar del final ajustat i que podia haver costat la primera victòria. “És un partit que no podíem arribar mai a un final tan ajustat. No era per acabar a cara o creu i hem de millorar els finals de partit. Això sí, la nostra posada en escena avui [ahir per al lector] ha estat excel·lent. L’equip necessitava guanyar”, va sentenciar Joan Peñarroya, que ja prepara el partit de dimarts a la pista del Fiat Torí.