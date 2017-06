Disset parelles al Graphene

La parella formada per Iván Cerro i Gastón Sánchez es va imposar en la tercera edició del torneig de pàdel Graphene Test Tour que es va disputar a AnyósPark en superar per 6 a 4 i 6 a 2 a la final a Pablo Navarro i Fernando Vila. En categoria femenina, el triomf va ser per la parella formada per Tamara Forest i Núria Díez, que va superar per 6 a 4 i 7 a 6 a Judit Pintat i Isabel Rodríguez. En total van competir disset parelles, 11 de masculines i sis de femenines.