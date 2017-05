Domi Trastoy fa cim al Makalu

Nou cim per a Domi Trastoy. L'alpinista lauredià va assolir el repte de coronar la cinquena muntanya més alta del món, el Makalu (8.463 metres), aquest matí a les 6:59 i sense oxigen. Domi Trastoy no feia un cim des que va coronar l'Everest al 2013 i el Makalu era un vell objectiu. Un cop arribi al camp 3 ampliarem informació sobre un nou repte assolit per el lauredià. Aquest és el seu segon vuit mil després de ser el primer andorrà en fer cim a l'Everest.