Dues medalles més i ja en van nou

Plata i bronze i continuen sense penjar-se l’or després de la segona jornada dels Jocs dels Petits Estats, que es disputen a San Marino. La lluitadora Laura Sallés, que va deixar l’elit i va tornar al país després dels Jocs Olímpics de Rio Janeiro 2016, es va penjar la medalla de plata en menys de 70 quilos. En el seu primer combat va perdre contra la lluitadora de Luxemburg Lynn Mossong, però després es va refer i va superar Jovana Pekovic (Montenegro) per ippon. El combat que li va donar la plata va ser un en què ella no participava. Lynn Mossong va perdre contra Jovana Pekovic i va donar la plata a l’andorrana. “He perdut el primer combat i al segon he guanyat. Estava molt contenta, però faltava un combat i la que m’ha guanyat a mi ha perdut contra la que he guanyat jo. Per punts hem quedat empatades i la que m’ha guanyat a mi s’ha endut l’or per l’enfrontament directe. Una plata que em deixa molt contenta perquè he lluitat en una categoria que no era la meva i el pes es nota”, va assegurar Sallés, que diu que ella no va marxar enlloc. “Només vaig tornar a Andorra i aquí he vingut a donar-ho tot i a gaudir dels Jocs, perquè és una competició molt maca.”

La sort no va acompanyar els seus altres companys. En menys de 52 quilos Alda Babi es va quedar ben a prop de guanyar el bronze en imposar-se al primer combat a Stephanie Rinner (Liechtenstein), però després va perdre contra Kim Eiden (Luxemburg), Elma Lucina (Montenegro) i Sara-Yamina Allag (Montenegro). En menys de 63 quilos, Lia Povedano, amb una lesió als lligaments, va perdre els dos combats que va disputar, contra Ivana Sunjevic (Montenegro) i Taylor King (Luxemburg). En nois, Fabián Ramos, en menys de 73 quilos, es va quedar a tocar del bronze en vèncer a Oliver Grimm (Liechtenstein), tot i que va perdre amb Balsa Sinanovic (Montenegro) i Charilaos Hadjiadamou (Xipre). En menys de 90 quilos, Karim Nsir va perdre contra Egill Blondal (Islàndia) i David Buechel (Liechtenstein). En menys de 81 quilos, Iván García no va poder amb Arso Milic (Montenegro) i Bilgee Bayanna (Luxemburg) i en menys de 66 quilos Marc Reig tampoc va poder amb Benjamin Scariot (Mònaco), Tom Schmit (Luxemburg) i Jusuf Norkovic (Montenegro).

“Si només pensem en els resultats i les medalles, que malauradament és el que es veu, queda una sensació agredolça perquè teníem molta confiança que caiguessin més medalles per al nostre equip”, va dir el seleccionador, Dani García, que encara té esperances en la competició per equips de demà. “Cal esperar que es recuperin perquè ha estat una jornada molt dura i alguns estan tocats anímicament. Han d’entendre que demà ens espera una altra competició.”

En petanca, Freddy Breton es va endur el bronze en individual, però va tenir un regust força agredolç perquè la va guanyar contra l’altre jugador andorrà, Bruno Santmann, amb un resultat final de 13 a 11. “Ha estat una situació una mica estranya perquè he jugat pel tercer i quart lloc amb el meu company, Bruno Santmann. He començat amb un 7 a 1 i després he fet alguna errada. Tant ell com jo podíem haver guanyat. En petanca una plata i un bronze és un balanç molt positiu. Arribar a dos ja és una alegria enorme”, va dir Freddy Breton.

El vòlei platja, a semifinals

L’equip format per Xavi Folguera i l’incombustible Geni da Silva es va classificar ahir per disputar les semifinals en superar per 2 sets a 0 Montenegro, que va jugar amb Marko Bagaric i Andrej Bojic. El primer set va acabar amb un 21 a 13 i el segon amb un 21 a 12. “Era el que buscàvem, assegurar les semifinals, i ja ho tenim. Contra San Marino, avui, volem acabar primers de grup per tenir un encreuament més senzill”, va dir Miqui Ripoll.