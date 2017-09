El campió de Lliga no perd la fam

El primer títol en joc ja té propietari. El Vall Banc FC Santa Coloma, quatre vegades consecutives campió de la competició domèstica, va assolir la Supercopa d’Andorra en imposar-se amb un espectacular gol de Moisés San Nicolás en la segona part de la pròrroga al vigent campió de la Copa Constitució, la UE Santa Coloma. Els de Richard Imbernón, amb tres novetats respecte al curs passat a l’onze inicial, continuen amb fam i aspiren al cinquè títol de Lliga consecutiu i el primer cop a la taula és aixecant la Supercopa. El proper cap de setmana comença la Lliga i el Vall Banc FC Santa Coloma és el rival a batre.

La final de la Supercopa d’Andorra va demostrar que és un partit més de pretemporada. Dos equips encara amb rodatge i lluny del seu millor nivell. El tènic del campió de Lliga, Richard Imbernón, va apostar per tres fitxatges en el seu primer onze en competició oficial amb Moisés San Nicolás (ex-FC Lusitans), Aleix Cisteró (ex-FC Andorra) i Juli Sánchez (ex-UE Santa Coloma). Mentrestant, el tècnic andalús Juan Márquez –substitut d’Emiliano González, que va portar els colomencs a guanyar la Copa Constitució– es va trobar amb la baixa per motius personals del defensa central Christian Orosa i va apostar per Peter Muñoz com a recanvi. El defensa provinent de l’FC Lusitans com Alberto Molina van ser els fitxatges que es van estrenar oficialment conjuntament amb Víctor Hugo (ex-FC Andorra). En els primers 45 minuts el domini va ser altern. Al m. 2, Joan Salomó no va engaltar bé sol al segon pal una centrada per la dreta de Jordi Rubio. Aquest va ser el primer avís d’una final amb dos equips amb manca de ritme. La resposta del Vall Banc va arribar dos minuts després amb una jugada individual de Juli Sánchez, però Peter Muñoz va desviar el seu xut. La millor ocasió va ser un cop de cap al travesser en pròpia porta de Joan Salomó, que va desviar una falta lateral treta per Aleix Cisteró. Els primers 45 minuts van acabar amb domini i amb més claredat a l’hora de jugar dels de Richard Imbernón, però amb escassa profunditat en atac.

En el segon acte, el Vall Banc FC Santa Coloma va mostrar-se més entonat i amb les idees un xic més clares que el seu rival, la UE Santa Coloma. Al m. 57, Juli Sánchez va estar a punt de marcar en rematar de cap una centrada d’una falta lateral d’Aleix Cisteró, però el porter Ricky va desviar a córner. El partit era típic de pretemporada amb molts errors no forçats. Al minut 71, Marc Rebés va rematar de cap a la sortida d’un córner i Gerard Aloy va refusar sota pals. A sis minuts per al final, Peter Muñoz va estar a punt de marcar per als de Juan Márquez amb una rematada de cap després d’una falta treta per Alberto Molina, però la pilota va anar a fora. Al minut 90, el davanter de la UE Santa Coloma Pedro Reis va entrar en substitució de Joan Salomó i ell va ser el protagonista inesperat perquè en dos minuts va rebre dues grogues. Primer per no deixar treure de porta el porter Eloy Casals i després per una entrada a Ilde Lima. La jugada va ser molt protestada, però l’àrbitre Pedro Filipe Carvalho no va dubtar gens. Amb deu jugadors, la UE Santa Coloma va afrontar la pròrroga i amb inferioritat va tenir l’oportunitat més clara de gol. El davanter Víctor Bernat, que va començar el partit des de la banqueta, va enviar un xut creuat al pal després d’una jugada de Jordi Rubio. Aquesta clara ocasió i l’expulsió de Pedro Reis van marcar el desenllaç del partit. A la segona part de la pròrroga, al m. 113 l’internacional Moisés San Nicolás va engaltar un potent xut des de fora de l’àrea que va entrar per tot l’escaire. La UE Santa Coloma va anar a buscar l’empat, però la sort no la va acompanyar. La Supercopa va ser per al Vall Banc FC Santa Coloma, amb Moisés San Nicolás com a MVP.

Imbernón: “Volem la cinquena Lliga”

L’entrenador del Vall Banc FC Santa Coloma, Richard Imbernón, va ser clar després de conquerir la Supercopa d’Andorra. És conscient que són l’equip a batre a la competició domèstica, però afronta aquesta exigència. “Per a nosaltres l’obligació d’inici és guanyar el títol de Lliga. Cada cop és més complicat, però com a club pensem en el cinquè títol de Lliga consecutiu”, va dir el tècnic dels colomencs, que va ser crític amb el format de la Supercopa. “S’ho haurien de replantejar i no jugar una pròrroga en aquestes alçades.” Per la seva banda, el tècnic andalús de la UE Santa Coloma, Juan Márquez, va parlar de l’expulsió de Pedro Reis. “El partit ha estat condicionat per aquesta expulsió. L’àrbitre ha estat molt malament, tot i que no m’agrada parlar dels àrbitres...” També va parlar dels objectius per al proper curs. “Volem anar a Europa i si guanyem la Lliga millor.”

El Comunal, el segon més bonic del món

En un rànquing realitzat per la BBC a Anglaterra, l’estadi Comunal ocupa el segon lloc de la llista dels camps de futbol més bonics del món... La primera posició va ser per a l’estadi BBVA Bancomer de Mèxic, el segon lloc per a l’HPCA Stadium de Dharamsala de l’Índia de criquet i el tercer per al Big Sky Golf de Pemberton (Canadà). L’article va destacar la modernitat de l’estadi mexicà i també la seva espectacular ubicació geogràfica, que genera grans panoràmiques i postals memorables en cada partit.