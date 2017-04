El Don Denis acaricia el títol

Somniem de fer doblet. El Don Denis FC Santa Coloma, a només quatre jornades per al final del play-off pel títol, comença a acariciar el trofeu de campió de la Lliga Grup Sant Eloi. El vigent campió es va imposar per 1 a 0 a la UE Santa Coloma, en un partit que serà el mateix que la final de la Copa Constitució, i s’allunya sis punts del nou segon classificat, el Tic Tapa UE Sant Julià, que va empatar a 0 amb l’FC Lusitans.

Els de Richard Imbernón van fer seu el mig del camp contra la UE Santa Coloma, inferior en molts moments del partit. Al minut 23 va arribar l’únic gol del matx, i va ser amb un penal de David Maneiro sobre Juanfer Laín, que va transformar el veterà davanter Iban Parra. El derbi colomenc no va ser brillant, però Joan Salomó va gaudir d’una clara ocasió per als d’Emiliano González i també en va tenir una Iban Parra per augmentar les diferències en l’electrònic. Finalment, el Don Denis FC Santa Coloma va acabar amb deu jugadors per l’expulsió amb vermella directa de Joel Martínez per haver etzibat una puntada al porter Iván Perianez al minut 94.

El proper partit per al Don Denis FC Santa Coloma serà contra l’FC Lusitans, que lluita per entrar en posicions de classificació per a l’Europa League, tot i que cada cop ho té més difícil perquè els de Miguel Ángel Lozano només van empatar contra el Tic Tapa UE Sant Julià.

Els de Luis Blanco, amb moltes baixes, van estar a punt de sumar els 3 punts en una última jugada en què Joao Pedro Lopes es va quedar tot sol i va buscar la passada de la mort quan havia d’haver xutat a porteria. El seu intent d’assistència el va refusar Peter Muñoz llançant-se a la gespa. En la primera part, l’FC Lusitans es podia haver avançat, però Marquinhos va fallar un mà a mà contra Manu Vidal. Els de Miguel Ángel Lozano sumen 41 punts i estan a 5 del segon classificat.

En el play-off pel descens, l’FC Encamp va fer un pas de gegant superant per 3 a 1 l’Assegurances Generals FC Ordino, amb gols de Claudi Bové, Luis Ángel de la Torre i Diego Nájera. L’únic gol ordinenc va ser de Tosqui. En l’altre enfrontament, el Restaurant The New 1978 va salvar la categoria en golejar per 8 a 2 el CE Jenlai, que consuma el descens.