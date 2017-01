El Don Denis, nou líder

Any nou, cares noves –molts d’ells no van poder debutar per manca de trànsfer–, una jornada disputada a l’exili –Alàs i la Seu d’Urgell– i nou líder a la Lliga Grup Sant Eloi. El Don Denis FC Santa Coloma va sumar la setena victòria consecutiva en vèncer per 1 a 2 i es va situar líder en solitari després de l’ensopegada del Tic Tapa UE Sant Julià contra el reforçat Restaurant The New 1978 UE Engordany. Els de Ri­chard Imbernón van fer bons els dos gols de Gabi Riera. El primer a la primera part i el segon a la segona. La UE Santa Coloma, que era el colíder empatat amb els lauredians abans de la 13a jornada, van escurçar diferències amb un gol d’Àlex Martínez.

El Tic Tapa UE Sant Julià, que acumula dues jornades sense sumar tres punts, es va avançar en el marcador al minut 50 amb un gol de cap de José Antonio Villanueva, més conegut esportivament com a Villa. El davanter va rematar al segon pal un servei de l’uruguaià Mateo Rodríguez. Els de Luis Blanco no van poder fer debutar tres dels seus fitxatges al mercat d’hivern: Nikola Zugic, Eze García i Brian Williman. Sí que es va estrenar l’argentí que va jugar a l’FC Andorra juvenil i al CE Principat David Sebastián Cortez, Javito. Els d’Otger Canals van aconseguir empatar el partit amb un gol de Hamza Ryahi amb un xut creuat superant el porter Manu Vidal i al minut 83 van signar la remuntada amb un gol del veterà davanter paraguaià Ever Amarilla. L’exjugador del San Lorenzo, l’exequip de Xavi Roura, es va estrenar al seu debut. Per part de la UE Engordany van debutar també Marc Sala, Bar­thélémy Casanova i Andrés Benítez.

L’FC Lusitans, amb moltes baixes i després de dues jornades consecutives sense guanyar, va golejar per 1 a 6 el CE Jenlai. Els de Raúl Cañete van patir de valent al primer temps, però abans del descans el gol en pròpia meta de Veloso va obrir el camí. Després va marcar Luisao a la sortida d’un córner. A la segona part, Bruninho va fer el 0 a 3, Riera, d’una espectacular mitja xilena, va fer el 0 a 4, Peralta de penal va sentenciar i Bruninho va signar el 0 a 6. El CE Jenlai va marcar el gol de l’honor, gràcies a Dani Ribeiro.

En la lluita per la permanència, l’FC Encamp es va imposar per 0 a 1 a l’Assegurances Generals FC Ordino. Els ordinencs van reclamar dos penals per mans i també que el gol del mexicà Diego Nájera va arribar, segons els ordinencs, en clar fora de joc. Ningú va quedar content amb l’àrbitre.

Marquinhos, el fitxatge estrella de l’FC Lusitans

De l’elit a la Lliga Grup Sant Eloi. Marcos André Durães Macedo Sousa, més conegut esportivament com a Marquinhos, és un dels quatre fitxatges de l’FC Lusitans i el més destacat. L’extrem dret i també davanter centre, de 30 anys, va compartir equip a Xipre amb Manuel Veiga, Riera, amb l’Ayia Napa. Aquesta temporada militava a l’AD Fafe de la Segona Divisió portuguesa. L’FC Lusitans també ha aconseguit els serveis dels portuguesos Tiago, Rubén i Gastón.

FOTO: COKE GONZÁLEZ / TIC TAPA UE SANT JULIÀ