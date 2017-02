El Freeride World Tour disputa avui una de les dues proves

El baser Negre o la serra de la Balma. Aquesta és l’única incògnita que té el Freeride World Tour (FWT), que avui, a partir de les onze del matí, celebrarà una de les dues proves que acollirà. Els millors en forapista, 36 en esquí i 17 en surf de neu, se citaran a Vall­nord en una prova que té un pressupost de 800.000 euros. La meitat provenen dels patrocinadors provinents de l’organització i l’altra meitat, del Comú d’Ordino i Andorra Turisme, que hi aporta 300.000 euros. Aquest és el tercer any que Vallnord rep la prova i fa un mes va renovar per tres anys més. “Ens estem convertint en una destinació de freeride també per a mercats llunyans que no tenien tradició de visitar casa nostra”, va dir el director de Vallnord Arcalís, Xabier Ajona.

L’únic representant andorrà serà Dani Fornell, que està centrat en el World Qualifier però que aspira a tot a la prova d’avui. “Aquí el meu objectiu serà ser a la següent prova, la que s’havia d’organitzar a Chamonix i acollim aquí; és a dir, si em diuen que he d’acabar dins del top 5, aquest serà el meu objectiu a complir”, va indicar el sempre ambiciós Dani Fornell. Avui, primer round.