El líder del VK World Circuit no falla

El líder provisional de la classificació general del Vertical Kilometer World Circuit, Ferran Teixidó, no va fallar al KM Vertical de Fuente Dé-Gran Premio Año Jubilar Lebaniego 2017. Aquesta és la segona victòria consecutiva del corredor de la Federació Andorrana de Muntanyisme, ja que també va vèncer fa una setmana a Madeira (Portugal). Per tant, Teixidó sembla no tenir fre després de la decepció a la Transvulcania. El corredor andorrà va fer un temps de 33.37 després de completar un desnivell de 972 metres en tan sols 2.600 metres de recorregut amb sortida a 905 metres d’altitud i final a 1.877 metres. Ferran Teixidó va estar a punt de batre el rècord de la prova, que està en possessió del català de Banyoles Oriol Cardona, amb 33.33, en l’edició del 2016. La segona posició en la prova d’ahir va ser per al corredor d’Urnieta (Sant Sebastià) Imanol Goñi amb 34.16 i el tercer va ser Íñigo Lariz, provinent d’Elgoibar (Guipúscoa), amb un crono de 34.36. El campió d’Espanya del KM Vertical –proclamat recentment– no va poder amb Goñi ni tampoc amb un Ferran Teixidó que passa per un estat força dolç de forma.

Aquesta victòria li val al corredor andorrà per continuar ocupant la classificació general del Vertical Kilometer World Circuit, al davant del noruec Stian Angermund-Vik i del jove colombià Saúl Padua. La propera prova de Teixidó serà la Casamanya Extrem, dissabte que ve. Un terreny que coneix a la perfecció. El 2015 es va imposar i el 2016 ho va fer Agustí Roc, al davant de Ferran Teixidó.

La prova de Fuente Dé es va disputar en ple parc dels Pics d’Europa. La vuitena edició de la cursa va discórrer pel recorregut inaugurat el 2016, que redueix a 2,6 quilòmetres la distància per superar els quasi 1.000 metres de desnivell, però que al mateix temps va convertir la pujada en una autèntica carrera vertical sense cap concessió fins a la meta, a l’estació superior del telefèric de Fuente Dé.

En total hi van participar 300 corredors i en categoria femenina es va imposar Maite Maiora, actual campiona del món i recentment guanyadora de la Zegama-Aizkorri 2017, amb un temps de 39.36, i van completar el podi María Zorroza María Zorroza i Ainhoa Lendinez.

Ariadna Tudel i Marc Casal vencen a la Sant Bernabé

Ariadna Tudel i Marc Casal es van imposar en la segona edició de la cursa de Sant Bernabé, que va aplegar una cinquantena de corredors. Els camins d’Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria van ser l’escenari de la prova, que per primer cop comptava dintre de la Copa d’Andorra de curses de muntanya. “Hem tingut la participació de diversos competidors que anaven per punts, i això s’ha notat en els temps, que enguany han estat molt baixos”, va assegurar el responsable de l’organització, Gaspar Pellicer, que va destacar l’esperit popular de la cursa tot i la duresa de la prova vertical, amb més de 1.100 metres de desnivell. El podi masculí absolut, liderat per Marc Casal amb un temps de 54.47, el va completar el seu germà Òscar amb 55.36 i el tercer va ser Xavier Andorrà amb 58.10. En categoria femenina absoluta, triomf d’Ariadna Tudel amb 1.07.50 hores, seguida per Imma Parilla amb 1.14.55 h, i la tercera va ser Sònia Carillo. Tots els guanyadors van rebre un formatge, un costum antic de la cursa.

La tercera edició del Tomb lauredià aplega 243 inscrits

El Tomb lauredià va arribar a la tercera edició amb un total de 243 inscrits, un nou rècord de participació. Els participants van poder fer tres trams, de 4, 8 i 16 quilòmetres, que van poder permetre descobrir diferents zones de la parròquia laurediana com el camí vell d’Aubinyà, el camí del Mas, el camí de la Solana, la font de l’Àrtic, el coll de Jou i el camí de Fontaneda. “Ha estat una sorpresa molt gran veure que teníem tants inscrits, no ens ho esperàvem”, va assegurar el conseller d’Esports de Sant Julià de Lòria, Pere Pràxedes. La superació del Tomb lauredià ha estat evident, ja que en la primera edició hi va haver 191 inscrits i el curs passat, 140. “Això ens crea un nou escenari de cara a l’any vinent. Dissabte va ser un dia de bojos perquè en logística vam haver de canviar algunes coses per la gran quantitat d’inscrits que teníem”, va dir el director de Sasectur, Ramon Txarli Ibars.