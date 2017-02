El Madrid es vesteix de gran (en tot)

Els petits detalls o millor dit els grans detalls van decidir el partit de quarts de final de la Copa del Rei a Vitòria entre el Reial Madrid i el BC MoraBanc Andorra. L’última vegada que els andorrans van disputar la Copa fa 22 anys va decidir un triple final d’Alberto Herreros i aquesta vegada van ser dues discutides decisions arbitrals al final del partit que van forçar la pròrroga i després al temps extra els de Pablo Laso no van perdonar. La tripleta arbitral formada pel veterà i experimentat Daniel Hierrezuelo, Carlos Peruga i Paco Araña van xiular passos a Giorgi Shermadini que va anotar per situar el 80 a 86, però el ganxo del georgià no va pujar al marcador a 44 segons del final i a la jugada següent Jaycee Carroll va anotar un triple que va deixar un 83 a 84. A manca de 14”4, el Reial Madrid tenia possessió en l’última jugada del partit i el BC MoraBanc podia fer falta perquè no estava en bonus. Sergio Llull va rebre la pressió de Thomas Schreiner i en l’acció per evitar la falta va fer camp enrere. La tripleta arbitral no ho va veure i el de Maó va servir una assistència pel triple d’Anthony Randolph que va forçar la pròrroga. Al temps extra, els madrilenys no van perdonar amb un Sergio Llull excels. Per tant, el Reial Madrid va fer de gran en tot, és a dir, va anar a remolc, va saber aguantar i després va resistir amb decisions arbitrals polèmiques. El físic a la pròrroga va fer la resta contra un BC MoraBanc que va arribar amb la benzina ben justa al tram final i va acabar amb un 99 a 93 i una vegada més eliminat als quarts de final.

Els de Joan Peñarroya van fer un dels millors partits de la temporada, tot i que tenen jugadors que no estan gaire fins com David Walker o David Jelínek, que deixen el perímetre un xic orfe de punts. Els andorrans, amb gairebé tot el Fernando Buesa Arena a favor, van dominar un Reial Madrid erràtic en el llançament. Els primers 10 minuts van acabar amb un 15 a 23 a favor dels de Joan Peñarroya, però amb jugadors com Thanasis Antetokounmpo, David Jelínek i Andrew Albicy carregats de faltes. Mentrestant, el Reial Madrid acabava el primer acte amb un fluix 1 de 9 en triples. Als següents 10 minuts, un parcial de 0 a 9 va situar al BC MoraBanc amb 16 punts d’avantatge a l’electrònic amb un 21 a 37. L’escorta David Navarro liderava el joc ofensiu dels de Peñarroya. El d’Esparreguera està en un moment força dolç. La defensa al límit del BC MoraBanc va fer la resta i al descans 10 punts de diferència amb el 33 a 43.

A la represa, el Reial Madrid va fer una bona posada en escena amb triples de Luka Doncic i tres de Sergio Llull, però els de Peñarroya van aguantar fins al quart triple del de Maó que va deixar el 56 a 54. El tècnic egarenc va demanar temps mort i ho va deixar ben clar als seus jugadors. “La defensa ha baixat i ataquem caminant. Estem jugant a càmera lenta”. A l’últim quart, el BC MoraBanc va continuar ben despert amb una defensa al límit que ofegava al Reial Madrid. Finalment, el talent i els àrbitres van aparèixer i van privar els de Peñarroya de fer història. El play-off pel títol espera. Un altre repte gran.

El Baskonia, amb un Larkin excels, a les ‘semis’

DeShane Shane Larkin va ser un dels jugadors que es va treure de la màniga Josean Querejeta conjuntament amb Andrea Bargnani. El menut base de Cincinnati, de només 24 anys, va decidir deixar un dels pitjors equips de l’NBA, els Brooklyn Nets, per liderar el joc del Baskonia. Porta tota una temporada demostrant que és un dels millors bases de la Lliga ACB i ahir va tornar a enlluernar. La seva actuació, 26 punts, vuit assistències i 34 de valoració, va servir perquè els de Sito Alonso superessin l’Iberostar Tenerife per 90 a 81.

FOTO: ACB PHOTO / TWITTER