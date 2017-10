El MoraBanc llença el primer temps i no acaba de culminar la reacció

El BC MoraBanc Andorra no va poder confirmar ahir la seva bona pretemporada en la visita al Reial Madrid i va caure per 94 a 88 al WiZink Center en un matx amb dues cares molt diferenciades, en què els homes de Peñarroya van demostrar ser capaços del millor però també del pitjor.

Les coses es van torçar ben aviat per a un MoraBanc desconegut i que no s’assemblava gens al que s’ha vist en els set partits del mes de setembre. Un parcial de 8 a 0, amb cinc punts consecutius del francès Causeur i un triple de Thompkins. Un 12-4 al minut 3 feia presagiar un triomf fàcil del subcampió de l’ACB, però aleshores va començar a aparèixer David Walker, el millor dels de Peñarroya ahir tot i els 20 punts que va anotar Blazic, per evitar, amb un parell de triples, la desconnexió total del partit.

Vuit punts per sota (28-18) a la fi dels primers deu minuts i Peñarroya enfadat amb els seus jugadors, que tampoc van ser capaços de millorar la defensa en el segon quart, malgrat mostrar-se una mica més agressius. El rebot era blanc, i el MoraBanc concedia massa segones opcions. Un total de 41 rebots dels de Pablo Laso per 21 dels andorrans al final del partit va ser una llosa difícil de suportar. Tot i això, el joc per fases del Madrid, que va arribar a guanyar de divuit (41-23) a l’equador del període, i novament la mà de Walker van evitar que la ferida fos més gran i s’arribava al descans amb un 50-35 a l’electrònic.

L’equip de Peñarroya, que en un gest inusual va arribar a fer cinc canvis de cop en el segon quart, es va transformar completament en el tercer quart. Els desajustaments defensius d’un Madrid excessivament confiat i el fet que els andorrans es van oblidar del marcador i es van dedicar a jugar a bàsquet van comportar un sorprenent parcial de 3 a 13 de sortida, que obligava Pablo Laso a aturar el joc amb un 53-47 a l’electrònic.

El temps mort no va servir per canviar gaire les coses, i dos triples del campió d’Europa Jaka Blazic i la primera cistella de Diagne en tot el partit situaven els andorrans amb un ajustat 57-56 al marcador. Malgrat tot, i tirant de veterania, el Madrid va saber aguantar l’empenta dels de Peñarroya, que tot i passar per damunt dels blancs en bona part del període no van poder acabar de culminar la remuntada. I és que amb 58 a 56, Walker va fallar el triple que hauria capgirat el matx. Al final, 63-60 i deu minuts per endavant.

No obstant, en el darrer període les defenses dels dos conjunts van desaparèixer novament. L’intercanvi de cistelles, i l’aparició de fins llavors un Campazzo força discret, van perjudicar el MoraBanc, que tenia en Blazic el seu home de referència.

Altre cop Causeur, amb la col·laboració d’un triple de Thompkins en un moment clau, va permetre al Madrid entrar als cinc minuts final del matx amb deu punts d’avantatge (79 a 69). Un contraatac culminat amb una esmaixada per Kuzmic va acabar d’assegurar la victòria dels blancs tot i una darrera rauxa andorrana per ajustar al final l’electrònic (94-88).

Satisfet de la reacció

Malgrat la derrota, Peñarroya es mostrava satisfet al final del partit, especialment per la segona part. “Hem reaccionat, hem donat una altra imatge i hem jugat el bàsquet que volíem”, va assegurar el tècnic, que va lamentar que tot i que “el tercer i el darrer quart han estat nostres ens ha faltat gasolina al final”.

En aquest sentit, Peñarroya, que va admetre que “donar tant avantatge a un conjunt com el Madrid a l’inici és complicat”, va destacar que el matx va ser també “una bona experiència per a un equip bastant nou per saber com hem de jugar en aquestes pistes”.

Amb tot, no hi haurà gaire temps per lamentar-se ni tampoc per recuperar-se perquè dimecres, a les nou, visitarà el poliesportiu d’Andorra el Montakit Fuenlabrada, que en aquesta primera jornada va superar el RETAbet Bilbao Basket amb molta comoditat (82-68).