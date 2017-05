El MoraBanc vol tractar primer de la continuïtat de Joan Peñarroya

La bona temporada del Bàsquet Club MoraBanc ha revalorat a tots amb l’afegit que el tècnic egarenc Joan Peñarroya, que fa set anys que dirigeix l’equip, i l’estrella, el pivot georgià Giorgi Shermadini, acaben contracte. El primer objectiu del director esportiu del club, Francesc Solana, és ben clar: parlar amb Peñarroya. En set anys hi ha desgast, però també confiança mútua. “El primer que hem de fer és parlar amb Joan Peñarroya. El club té una idea des de fa temps i després de set anys junts ens hem d’asseure. Hem esperat a acabar la temporada i ara ens tocarà exposar a la taula què hem fet bé i què hi ha per millorar. Hem de saber si hi ha interès del club per continuar i també interès de Joan Peñarroya. No hi ha cap oferta de renovació i sí que estem interessats a parlar-hi. És cert que hi ha desgast, però hem de veure què vol ell”, va assegurar Francesc Solana, que ara passa a ser el gran protagonista en els despatxos.

Dels dotze jugadors del primer equip sis tenen contracte i sis acaben el seu compromís amb el club. Els que tenen contracte amb clàusula de sortida són el base francès Andrew Albicy –s’ha donat a conèixer a la Lliga ACB, tot i que el seu final de temporada no ha estat tan bo com la seva posada en escena–, David Walker –un rookie que s’ha sentit millor jugant al poliesportiu d’Andorra que fora però que té molt de talent–, Chris Czerapowicz –un cop adaptat ha mostrat bones maneres–, David Jelínek –irregular, amb una de freda i una altra de calenta– i Beqa Burjanadze –una de les sensacions–. I dos anys més li queden a l’escorta andorrà Guille Colom. Acaben contracte l’estrella de l’equip, Giorgi Shermadini, el base austríac Thomas Schreiner, l’escorta d’Esparreguera David Navarro, l’ala grec Thanasis Antetokounmpo, l’ala pivot de Valladolid Nacho Martín i el pivot serbi Oliver Stevic. “En les properes setmanes hi pot haver notícies de qualsevol jugador. Quant a Giorgi Shermadini, perquè continuï amb nosaltres és important que el club jugui a Europa el curs vinent. Ell té clar que vol jugar l’Eurolliga i en un equip de la Lliga ACB. Si el volem convèncer hem de saber que el club ha de fer esportivament aquest pas endavant, que hem d’estudiar i que s’ha guanyat esportivament amb els seus resultats, però no volem que ens penalitzi.” Solana va lloar el jugador georgià: “La seva demostració d’ambició ha arrossegat tots els altres, i ell ho ha demostrat amb el seu rendiment i els seus bons números.”

El que té clar el director esportiu del club és que vol fer millor equip que aquesta temporada, que han acabat amb una vuitena posició i 16 victòries i 16 derrotes –només dues derrotes al poliesportiu d’Andorra, contra el Baskonia i el Reial Madrid– i classificats per a la Copa del Rei i el play-off pel títol, en què han perdut contra el Reial Madrid. “Volem millor equip que l’any anterior. Hi haurà canvis, és clar.” Aquests dies també s’ha parlat en un mitjà de comunicació català, L’Esportiu, de la possibilitat de rebre cedit el jove base del Barça Stefan Peno, i aquesta va ser la resposta de Solana: “No hem parlat amb cap jugador”, va sentenciar. Primer Joan Peñarroya i després, tota la resta.