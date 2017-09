El nou ‘big man’ del BC MoraBanc

Un big man, un center de la vella escola i un armari encastat de 2,16 metres i 138 quilos que viurà la seva primera experiència a la Lliga ACB i que prové de la Universitat de Gonzaga. Ell és Przemek Karnowski. És internacional per la selecció de Polònia i té un nom impronunciable, Przemek, i un cognom més fàcil de dir: Karnowski. El director esportiu del BC MoraBanc, Francesc Solana, l’ha fitxat perquè es converteixi en el substitut de Giorgi Shermadini. Per tant, està cridat a ser una peça important en el joc interior del nou projecte comandat des de la banqueta per Joan Peñarroya. “Serà un jugador important i tindrà un impacte immediat. Esperem que s’adapti ràpid a l’ACB i que els àrbitres els respectin”, va assegurar Solana en la presentació del jugador a la seu d’Andorra Turisme. També hi havia Betim Budzaku, que també va apadrinar el pivot georgià Giorgi Shermadini i l’escorta macedoni Vojdan Stojanovski. “Els jugadors beneïts per Budzaku sempre funcionen”, va dir somrient Solana.

Przemek Karnowski, de 23 anys, arriba al país després de disputar l’Eurobasket amb Polònia, en una selecció on hi ha cinc jugadors a la Lliga ACB: Tomasz Gielo (Divina Seguros Joventut de Badalona), Adam Waczynski (Unicaja de Màlaga) i tres nouvinguts aquesta temporada: Michal Michalak (Tecnyconta Saragossa), Mateusz Ponitka (Iberostar Tenerife) i el mateix Karnowski. “Amb qui més he parlat de l’ACB ha estat Waczynski, perquè ja fa dues temporades que hi és i m’ha dit que la Lliga és molt forta i que no hi ha equips febles.” Ell tindrà el dur examen de fer oblidar Shermadini. N’és conscient. “Ell és un gran jugador i sé el que ha fet les dues últimes temporades aquí. Moussa Diagné i jo ho haurem de fer al millor possible.” L’aposta de Solana s’estrenarà avui amb la samarreta del BC MoraBanc i dimecres va conèixer els llacs de Tristaina, on l’equip al complet i el cos tècnic van fer una excursió i després una barbacoa.

“Vinc en bona forma i espero que els amistosos serveixin per conèixer bé els meus companys.” Entre cella i cella té jugar a l’NBA, la millor competició de bàsquet del món. “És el meu somni. Això sí, ara estic centrat a fer-ho bé amb el MoraBanc Andorra i fer la millor impressió possible. No nego que m’agradaria tornar als Estats Units, però ara soc aquí.” Un pivot cridat a ser una de les sorpreses agradables de la temporada. “Tinc bona visió de joc des del pivot baix i jugo a prop de cistella. Un pivot de la vella escola.” Karnowski, el nou big man d’un BC MoraBanc que té dos reptes: ACB i EuroCup.

El BC MoraBanc s’enfronta avui a l’Iberostar Tenerife a Montsó i diumenge al València Basket

Dos amistosos més per al Bàsquet Club Mora­Banc. L’equip dirigit per Joan Peñarroya, amb Przemek Karnowski però sense John Shurna, s’enfronta avui, a les vuit del vespre, a Montsó (Osca) amb l’Iberostar Tenerife. Els andorrans porten una pretemporada amb ple de victòries, una circumstància que és la mateixa que el seu rival. Els tinerfenys, amb un nou entrenador, Nenad Markovic, també podran disposar de dos jugadors que es trobaven amb les seves seleccions a l’Eurobasket: Mateusz Ponitka i Rosco Allen. Dos fitxatges. El primer d’ells prové del Pınar Karsiyaka i el segon del Monbus Obradoiro. Els de Joan Peñarroya tornen a jugar diumenge, a les 18.45 hores, en el 24è Trofeu Ciutat de València contra el campió de Lliga, el València Basket. Els dos equips ja es van enfrontar al Circuito Movistar amb triomf dels andorrans.