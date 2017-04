El novè Campus Marc Bernaus

El Campus Marc Bernaus ja té obertes les inscripcions per a la novena edició, que enguany tindrà lloc del 17 al 22 de juliol al Centre de Tecnificació d’Ordino. L’exinternacional, actualment agent de jugadors i entrenadors de futbol de primer nivell, espera tancar amb 50 inscrits, com en les anteriors edicions. “Per a aquesta nova edició tenim preparades algunes novetats per donar-hi un bon impuls”, va assegurar Bernaus, que es va retirar del futbol fa quatre anys.