El repte de les 15 medalles

“No podeu prometre medalles, però segur que podreu competir per aconseguir-les.” Això mateix va dir en el seu discurs el president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Jaume Martí, i després la ministra d’Esports, Olga Gelabert, el va rebatre amb humor: “Jo vull medalles, i si alguna pot ser d’or millor.” A partir d’aquí va sortir el tema del repte de les quinze medalles en els Jocs dels Petits Estats de San Marino, que viuran dilluns la cerimònia inaugural. Ahir el cap de Govern, Antoni Martí, va encoratjar els 49 esportistes, que competiran en dinou disciplines diferents.

“Ja fa dies que vaig dir que voldria que s’arribés a quinze medalles, quatre més que en els últims Jocs, que es van disputar a Islàndia. Hi ha esportistes joves amb molt de futur i crec que en atletisme podrem fer alguna cosa més interessant que l’últim cop”, va assegurar el màxim mandatari del COA, que ja pensa en els tercers Jocs dels Petits Estats, que s’organitzaran al Principat d’aquí quatre anys. “Els estem preparant, i per això hi va una delegació amb esportistes joves.”

El banderer serà el jugador de vòlei platja Geni da Silva. Buscarà un nou metall formant parella amb Xavi Folguera en el que podrien ser els seus últims Jocs –coneixent-lo, no es podria dir tant fermament–. “He representat el país des dels Jocs dels Petits Estats del 1995 i estic molt orgullós de ser el banderer. Tots intentarem fer-ho al millor possible. El fet de participar en uns Jocs ja és important sempre i nosaltres ens hem entrenat per aconseguir la medalla, i si no és possible competirem tan bé com sapiguem.”

Els Jocs dels Petits Estats viuran la primera jornada competitiva dimarts amb les proves d’atletisme, i després vindran les de bàsquet, petanca, vòlei platja, ciclisme en ruta, natació i tennis. El repte de les quinze medalles és la fita a assolir.