El Tic Tapa UE Sant Julià, abans d’enfrontar-se diumenge al Don Denis FC Santa Coloma, va gaudir d’un entrenament molt especial amb els Special Olympics. Els lauredians, dirigits per Luis Blanco, van fer un partit de futbol sala on hi va haver rialles i tots els gols i també aturades amb bones celebracions.

FOTO: TIC TAPA UE SANT JULIÀ / COKE GONZÁLEZ