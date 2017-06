El Tic Tapa tanca tres fitxatges

El davanter Luigi San Nicolás, el lateral Leo Maciel i el defensa central José María Ramírez, més conegut com a Chema, són els tres fitxatges del Tic Tapa UE Sant Julià. Els dos primers provenen de l’FC Lusitans i el tercer, un mexicà, de l’Atlètic Amèrica, tot i arribar al país per jugar amb el Carroi. Això sí, els lauredians perden un dels seus millors jugadors, el davanter Isaac Padilla, que no ha volgut continuar al club.

FOTO: COKE GONZÁLEZ / TIC TAPA UE SANT JULIÀ