El Tomb Lauredià es reivindica com una jornada lúdica i sense caire competitiu

El proper dissabte 10 de juny es celebrarà a Sant Julià de Lòria la tercera edició del Tomb Lauredià. En l'activitat s'ofereixen tres circuits amb diferents distàncies i desnivells. El circuit curt és de 4 quilòmetres i un desnivell de 250 metres, el mitjà és de 8 quilòmetres i un desnivell de 300 metres, i el llarg de 16 quilòmetres i 850 metres de desnivell. Malgrat la diferència de distàncies, tots tres recorreguts estan adaptats per un públic familiar i es poden inscriure infants a partir dels cinc anys, ja que cap dels circuits té una exigència física ni dificultat tècnica elevades. Segons el conseller d'Esports, Pere Pràxedes, un dels atractius de la iniciativa és precisament que combina esports, natura i família.

L'edició anterior de la caminada va aplegar uns 150 participants, xifra que els organitzadors preveuen superar en l'edició d'enguany. Per evitar donar un caire competitiu a la caminada, s'elimina l'element del dorsal identificatiu i es substitueix per un passaport personal. El passaport, a més de portar el nom del participant, farà una funció informativa ja que inclourà una descripció dels diferents trams i dels punts d'interès. El sotsdirector del Centre esportiu de Sant Julià de Lòria, Òscar Balcells, assegura que l'objectiu del Tomb Lauredià és convertir-se en una jornada lúdica i participativa: "volem que la gent es conscienciï que el que venim a fer és gaudir dels camins de la parròquia". Per tal de reafirmar el caràcter festiu del dia, els caminadors podran gaudir d'una fideuada al final del recorregut.