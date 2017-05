Eliminats mirant el campió als ulls

De tu a tu. Sense complexos. Sense pensar que ets un David competint contra un Goliat. I amb bon bàsquet. Amb encerts i amb errors perquè això és un esport, però el més important de tot: competint fins al final. Mirant als ulls el rival i que al final el seu públic passi de menjar-se les ungles a gairebé els colzes. El Bàsquet Club MoraBanc tanca un curs per recordar. Vint-i-dos anys després han jugat un play-off pel títol. Va acabar igual que l’últim, és a dir eliminats als quarts de final contra el club més potent en el moment. Aquella vegada va ser contra l’FC Barcelona, amb un 2 a 0 a la sèrie, i aquesta ha estat contra el vigent campió, el Reial Madrid, per un 2 a 1 a la sèrie. Bon regust tant a dins com a fora de la pista. Un altre pas en el creixement d’un club que no fa molt, set anys, jugava a LEB Plata. Que ningú ho oblidi. I que set anys després ha disputat una Copa del Rei eliminat, però fent patir de valent tot un Reial Madrid i també derrotat als quarts de final del play-off pel títol contra el mateix equip blanc.

Ahir, al WiZink Center, el Reial Madrid va necessitar la millor versió a l’últim quart de l’MVP de la temporada, Sergio Llull, per superar un BC MoraBanc Andorra ple d’orgull propi que va perdre per 95 a 84. A més a més, l’afició blanca, la del señorío, va passar a la burla cantant “Era campo atrás, era campo atrás”, recordant la polèmica jugada de la Copa del Rei de Sergio Llull. Un bon exemple que no ho van passar gens bé ahir a la capital d’Espanya.

I com va començar el partit? El Reial Madrid, aquesta vegada sí, va sortir amb la lliçó apressa i va defensar molt agressiu sota taulers amb especial atenció a Giorgi Shermadini. Van fer la típica tàctica d’Aíto García Reneses de pegar molt que et xiularan poc. La igualtat va ser màxima, gràcies als punts de Shermadini, fins a un parcial d’11 a 0 que va situar un 20 a 11 a l’electrònic i que va obligar Joan Peñarroya a demanar temps. El caràcter d’Oliver Stevic va ser clau perquè els blancs no marxessin amb grans diferències al final del primer quart (27 a 18 amb el triple de Luka Doncic).

A la represa, els de Pablo Laso van continuar intensos en defensa i van aconseguir la màxima diferència fins llavors (+13, amb el 35 a 22). El Reial Madrid era poderós en el rebot ofensiu amb un Felipe Reyes fent-ne de les seves a la pintura i fora, amb aquesta declaració al descans: “Hi ha dos criteris arbitrals, per a nosaltres i per a ells.” Els blancs no perdien, sinó que guanyaven per 46 a 39. Aquest missatge va semblar arribar a Peñarroya, que va replicar abans de començar el tercer quart: “A jugar a bàsquet, i si ells estan nerviosos nosaltres a la nostra. Que el Reial Madrid es queixi de l’arbitratge té nassos.” El partit s’estava jugant en tots els llocs i el públic va començar a mossegar-se les ungles al tercer quart. El MoraBanc va posar contra les cordes els de Pablo Laso amb un parcial al final del tercer acte de 3 a 11 amb un triple de Thomas Schreiner sobre la botzina que va situar un 69 a 66. El públic blanc quasi va començar a mossegar-se els colzes quan no els quedaven ungles quan un triple de David Walker a 8 minuts del final va deixar l’empat al marcador (71 a 71). La llàstima és que aquí va començar a aparèixer Sergio Llull. El de Maó, que no estava jugant el seu millor partit, va rescatar els seus. Va anotar amb les seves clàssiques mandarines i també jugades de geni per provocar un parcial de 15 a 5 en quatre minuts. L’electrònic mostrava un 86 a 76 i quedaven quatre minuts. Aquesta vegada, no com en el primer partit de play-off, el BC MoraBanc no es va rendir, però el talent d’un equip gran en tots els sentits es va fer notar. El Madrid accedeix a semifinals i els andorrans tanquen un curs per recordar. “Per a nosaltres és una satisfacció que amb una entitat tan gran com el Madrid el seu públic acabi cantant ‘era campo atrás’.” Peñarroya ho va deixar clar. Al MoraBanc només li va faltar enviar-los a la lona, i ells ho saben.

David Navarro disputarà els Jocs amb Andorra

Final de temporada per al BC MoraBanc Andorra i tot just s’abaixa el teló el seleccionador i també segon entrenador del club, David Eudal, anuncia la llista de dotze jugadors per disputar els Jocs dels Petits Estats a San Marino. La gran novetat és la presència de l’escorta d’Esparreguera, David Navarro. Finalment, la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB) va aconseguir tancar l’assegurança privada i el combinat andorrà tindrà un reforç de luxe. De la convocatòria de disset van ser descartats Èric Martí, Jordi Serrato, Jordi Moliné, Oriol Peral i Bruno Bartolomé. El primer partit serà demà, contra San Marino a les vuit del vespre.

FOTO: ACB PHOTO / A. VILLALBA