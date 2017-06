Els amants de les curses de muntanya tenen una cita aquest dissabte al Casamanya

Tot està preparat ja per la quarta edició del Casamanya Extrem Vertical Race Trofeu Crèdit Andorrà, una cursa de muntanya que tindrà lloc aquest dissabte, 17 de juny, i que entra dins el calendari de les Skyrunner Series i puntuable a la Copa d'Andorra. Són tres recorreguts en funció de les edats (s'hi poden inscriure nens i nenes nascuts fins al 2011), el més dur dels quals sortirà des de la plaça Major d'Ordino per arribar fins al cim. En total, cinc quilòmetres i 1.440 metres de desnivell. De moment, ja hi ha una cinquantena de persones inscrites i l'objectiu és arribar a la xifra del centenar de l'any passat, ha manifestat la presidenta de l'Esquí Club Ordino-Arcalís (ECOA), Sandra Codina.

Aquest dissabte arriba una de les proves marcades al calendari per als amants de les curses de muntanya. El Casamanya Extrem Vertical Race Trofeu Crèdit Andorrà arriba a la seva quarta edició, amb l'aspiració de tornar a arribar al centenar de corredors. De moment n'hi ha una cinquantena, ha explicat la presidenta de l'Esquí Club Ordino-Arcalís (ECOA), organitzador de la cursa amb la col·laboració del comú d'Ordino i el patrocini de Crèdit Andorrà.

El Casamanya Extrem és puntuable per a la Copa d'Andorra de curses de muntanya i, des del 2015, tal com ha destacat el director de màrqueting i nous canals de Crèdit Andorrà, Joan Ramon Mas, s'inclou també dins el calendari de les Skyrunner Series. Una competició "on hi participen els millors esportistes d'Andorra, França, Espanya i Portugal". De fet, ja hi ha confirmada la participació de corredors reconeguts com Laura Orgué i Ferran Teixidó, els quals ostenten els rècords de la cursa en les seves respectives categories (1h06'53'' i 57'36'' respectivament). També hi seran Marc Pinsach i Agustí Roc, aquest darrer vencedor de la primera edició de la cursa.

La prova estrella sortirà de la plaça Major d'Ordino, amb el repic de la desena campanada de les 10 del matí. Els participants hauran de superar cinc quilòmetres i 1.440 metres de desnivell. Hi haurà dos recorreguts més, un per a joves que sortirà des del coll d'Ordino fins al cim del Casamanya, i un per a nens i nenes nascuts entre el 2006 i el 2011 que sortirà del coll d'Ordino fins al bony de les Neres (es pot fer amb els pares). En acabar, es farà el repartiment de premis i un dinar. Serà per tot plegat "una festa emmarcada al voltant del Casamanya", ha destacat el director tècnic de l'ECOA, Santi López.

Pel que fa al possible creixement de la cursa i al projecte d'incloure-la dins el circuit europeu, tot i que s'ha valorat, ara mateix "està al calaix" perquè econòmicament "no compensa", ha reconegut López. "Tenim altres proves a la parròquia consolidades" i la del Casamanya ja compta amb participants d'alçada, que fan que la cursa "tingui renom sense la necessitat d'entrar dins un circuit", ha afegit el conseller de Turisme i Esports d'Ordino, Jordi Serracanta.