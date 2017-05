En el cinc ideal de la Lliga ACB

El gegant de Miskheta s’ha retrobat amb la seva millor versió amb la samarreta del Bàsquet Club MoraBanc. Aquella que va mostrar quan va defensar els colors del CAI Saragossa i que li va donar l’opció de fitxar per l’Olympiacos. Giorgi Shermadini, a les ordres del malaguanyat José Luis Abós, va ser el màxim anotador amb 12,9 punts per partit, el màxim rebotejador amb 5,9 per matx i el més valorat amb 15,8. Tres anys després, el pivot de 2,17 metres torna a enlluernar a la Lliga ACB amb la samarreta del BC MoraBanc. El seu joc de peus, la seva presència imponent, amb uns braços interminables, i el seu bon joc al pick and roll, amb una entesa quasi total amb el base francès Andrew Albicy, li han valgut per entrar dintre del cinc ideal de la temporada de l’ACB.

El pivot georgià, de 28 anys, tanca la competició regular amb tres designacions com a jugador de la jornada, dues com a MVP Movistar del mes i un top 5 en diverses classificacions de les estadístiques, com ara segon classificat en el rànquing ACB, tercer màxim anotador, segon màxim rebotejador, tercer en esmaixades, primer en encerts en llançaments de dos, tercer en llançaments en tirs lliures, segon en faltes rebudes i segon en rebots defensius. Els seus números són espectaculars: 15,3 punts, 7,6 rebots, 0,8 assistències, 0,8 recuperacions i 21,3 de valoració. Forma part del cinc ideal amb Sergio Llull (Reial Madrid), Edwin Jackson (Movistar Estudiantes), Adam Hanga (Baskonia) i Bojan Dubljevic (València Basket).

“Estic molt content per haver entrat en el millor cinc d’una competició com la Lliga Endesa. Moltes gràcies a tota la gent que ha votat per mi”, va assegurar al web de l’ACB Giorgi Shermadini, que avui al matí també rebrà el premi MoraBanc al jugador més solvent de la temporada. “En aquesta Lliga hi ha grans jugadors, que són més bons que jo. He intentat jugar al màxim nivell. Aquesta ha estat una temporada molt bona tant personalment com per a l’equip. Un curs increïble. Hem jugat la Copa del Rei i ara serem al play-off pel títol.”

El georgià, que ha format una parella interior força solvent amb el veterà pivot serbi Oliver Stevic, va rebre un total de 65 punts i va quedar tot just al darrere del pivot del València Basket Bojan Dubljevic i al davant de jugadors ex-NBA com Anthony Randolph i Gustavo Ayón. “He intentat fer-ho al millor possible per ajudar l’equip.” Amb aquesta gran temporada, amb tota seguretat Shermadini tindrà més d’una oferta suculenta, tal com li va passar quan va militar al CAI Saragossa, fet que va servir als aragonesos per obtenir uns ingressos tan imprevistos com benvinguts. L’experiència amb l’Olympiacos no va ser tan gratificant per a Shermadini. El pivot, que acaba contracte aquest curs amb el BC MoraBanc, serà un jugador cobejat, però el club no descarta convèncer-lo, tot i que sempre reconeix que no podrà arribar mai a igualar ofertes més elevades.

El jugador i la resta de la plantilla estan concentrats per afrontar un play-off dur contra un Reial Madrid que, si no hi ha lesions en la final a quatre de l’Eurolliga a Istanbul, podrà disposar del base Sergio Llull, de l’ala pivot Anthony Randolph i del pivot Gustavo Ayón. El mexicà, un dels millors interiors de la Lliga ACB, es veurà les cares amb Shermadini. Un duel que no es va poder viure diumenge al poliesportiu d’Andorra, ja que Pablo Laso va decidir reservar-lo per a la final a quatre contra el Fenerbahçe.

Per la seva banda, Andrew Albicy va ser el sisè base més votat, però es va quedar fora del cinc ideal i també del segon, ja que aquesta classificació la van ocupar Shane Larkin (Baskonia), Facu Campazzo (UCAM Múrcia), Nemanja Nedovic (Unicaja de Màlaga), Anthony Randolph (Reial Madrid) i Ante Tomic (Barça Lassa).

El millor Guille Colom contra el seu altre equip

És l’únic andorrà de la plantilla del primer equip a ple dret perquè l’altre, Hugo Bartolomé, forma part del segon equip. Guille Colom, als 25 anys, no ha comptat gaire per al tècnic, Joan Peñarroya, però contra el Reial Madrid, el seu altre equip perquè és un merengue declarat, va jugar el seu millor partit amb el primer equip amb 6 punts en 19.40, amb tres de tres en llançament de dos, 0 de 2 en triples, dos rebots i una assistència per a una valoració total de 7. Tot desimboltura a la pista.