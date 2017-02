Esteve participarà en dues proves del Mundial absolut

Irineu Esteve prendrà part en dues proves dels Campionats del Món absolut que es disputen a l’estació finlandesa de Lathi, segons va anunciar ahir el propi esquiador i el seu entrenador, Joan Erola, que va destacar que “l’objectiu per als Mundials és que continuï agafant experiència en competicions del màxim nivell”. I va remarcar que, a diferència de la Copa d’Europa, on “sí tenim un objectiu que és fer un top5 perquè està ben situat”, el Mundial absolut “és el premi a la temporada que està fent, sense cap pressió de resultat”.

Esteve, que va mostrar la seva satisfacció per poder ser present al certamen de Lathi ja que “és un dels somnis dels atletes que competeixen en esquí de fons”, competirà el dia 25 de febrer en la prova dels 15+15 skiatlon, mentre que la segona cita amb l’elit per a ell serà el primer de març amb la disputa dels 15 quilòmetres clàssic.