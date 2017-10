Fidelitat al Trofeu Andros

Any a any. Aquesta és la política de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA) amb el Trofeu Andros, la prova més important d’automobilisme sobre gel. La competició arribarà a les instal·lacions del Circuit Andorra Pas de la Casa una setmana més tard de l’habitual en els últims anys. Per tant, la prova es disputarà el 15 i 16 de desembre. Andorra Turisme i Hiper Pas donaran suport econòmic a l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), que repetirà com a organitzador i patrocinador de l’Andros.

El calendari del Trofeu Andros manté els set mítings habituals amb 13 carreres que sumaran en la classificació provisional. La primera de les proves es realitzarà, com cada any, a Val Thorens el 2 i 3 de desembre. La segona serà a Alpe d’Huez i la tercera al Pas de la Casa, que mantindrà la franja horària del curs passat, és a dir, a la tarda. A partir de les 15.30 hores del 15 de desembre començarà l’espectacle i tindrà continuïtat el 16 amb la segona de les proves previstes a partir de la mateixa hora, 15.30 hores.

Els vehicles de l’Andros (Silhouetts), els elèctrics que disputaran l’ENEDIS Trophée Andros Electrique, i els motards tornaran a ser protagonistes de l’AMV Cup. Els equips de renom com Sainteloc, Dubourg o CMR no faltaran a la cita del Trofeu Andros. També hi haurà presència de pilots andorrans a les mànegues de l’AMV Cup ja que l’Andros, la 2MO, posa a disposició de l’ACA quatre wild cards. L’entrada per gaudir del Trofeu Andros serà de 25 euros i els clients de Gasopas la podran adquirir amb un estalvi de cinc euros a la mateixa benzinera. Els socis de l’ACA tindran la possibilitat de gaudir de l’Andros de manera gratuïta recollint l’entrada a les oficines de l’ACA.