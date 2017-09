Final de contracte

El 5 d’agost del 2015 el Comú d’Encamp va anunciar la renovació de l’acord per dos anys amb el Futbol Club Barcelona, i enguany aquest contracte ha acabat. Un acord de col·laboració que permet a la parròquia encampadana organitzar diverses accions promocionals de la parròquia al Palau Blaugrana durant la temporada i, a canvi, l’FC Barcelona no ha de pagar ni un euro per les estades dels primers equips de les seccions de bàsquet, futbol sala i handbol. El primer acord que va signar el Comú d’Encamp va ser quan Joan Laporta era president del club blaugrana, i es renovava d’any en any perquè estava sempre condicionat als entrenadors que hi hagués a les tres seccions. Fins i tot l’equip de vòlei blaugrana també havia fet alguna estada esportiva al país. El 2015 es va signar un acord de dos anys i ara s’ha de renovar. Aquestes estades esportives suposen al Comú d’Encamp al voltant de 40.000 euros anuals.

“De tot això se n’està parlant, però encara no hi ha res de tancat perquè tot just acaben aquestes estades esportives i en comença una de nova, i encara s’hi ha de treballar. Evidentment hi ha bona predisposició de les dues parts i ja ho veurem a l’hora de parlar amb ells. Encara queda lluny”, va assegurar la cònsol menor del Comú d’Encamp, Esther París. Queda clar que la continuïtat de les estades esportives de l’FC Barcelona està molt verda i un dels objectius serà trobar una data per tancar un acord de renovació després de moltíssimes temporades de fidelitat en què només ha fallat el primer equip de la secció de bàsquet, que no va venir l’any passat perquè Georgios Bartzokas no va trobar oportú fer una estada al país.

Els actuals entrenadors de les tres seccions que opten per Encamp per fer uns dies de preparació estan encantats. Xavi Pascual, entrenador del primer equip blaugrana d’handbol; Andreu Plaza, del primer equip de futbol sala, i Sito Alonso, del primer equip de bàsquet, no han escatimat elogis a l’estada en territori encampadà. L’últim a fer-ho ha estat Sito Alonso: “Als entrenadors i als equips professionals ens agrada estar una setmana concentrats, però trobar un lloc amb un entorn favorable no és fàcil. Encamp reuneix tots els requisits que busquem, i més en una situació especial com la nostra, que tenim jugadors que s’estan recuperant de lesions i d’altres que venen de l’Eurobasket. Hi ha una bona instal·lació, un bon hotel, una bona piscina, sales de recuperació i un gimnàs, i tot això ho tenim a la nostra disposició, i tot és de molt bona qualitat. A més a més, el parquet l’han canviat i és d’una qualitat molt alta”, va assegurar el tècnic madrileny, ex-Baskonia, Sito Alonso.

Un altre que també va elogiar Encamp va ser el pivot croat Ante Tomic, que ja fa dos anys que ve, un amb Xavi Pascual i aquest amb Sito Alonso. “Em sento molt bé aquí, i imagino que tots els meus companys també. Als entrenadors també els agrada ser aquí perquè tenim tot el que necessitem. Només hem d’entrenar-nos. A més a més hi ha bon menjar [somriu]. No necessitem molt més.”

Així, tot apunta que l’acord de renovació no serà difícil de tancar perquè beneficia les dues parts, tant el Comú d’Encamp com l’FC Barcelona.

Sensacions positives en un nou projecte comandat per Sito Alonso

Objectiu: oblidar l’última temporada amb el tècnic grec Georgios Bartzokas. El Futbol Club Barcelona Lassa, dirigit als despatxos per l’exbase andalús Nacho Rodríguez i a la banqueta pel nouvingut Sito Alonso (ex-Baskonia), aposta per un projecte nou, i ho fa en una pretemporada que és força atípica perquè alguns jugadors disputen l’Eurobasket i hi ha dos lesionats, Pau Ribas i Víctor Claver. L’ajuda dels joves jugadors, que dirigeix l’ex-BC Andorra Alfred Julbe, és clau. Són Sergi Martínez, Rodions Kurucs, Atoumane Diagne, Pol Figueras, Aleix Font, Volodymyr Gerun i Luka Samanic. “Les sensacions d’aquestes primeres setmanes de treball són positives. Tenim hores per entrenar-nos, amb uns quants jugadors joves, i tots ells estan disposats a treballar de valent.” També va parlar del Bàsquet Club MoraBanc i d’un jugador que enguany han cedit al club andorrà, Moussa Diagné: “És un equip consolidat en la categoria, i una mostra clara és que aquest any han fet un esforç molt gran amb una plantilla molt renovada i jugadors de qualitat. Estem contents aquí perquè tenim Moussa, que té una bona oportunitat. És el lloc perfecte per a ell.”