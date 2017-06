Giorgi Shermadini, la pedra angular

La pedra angular és la pedra més important en una construcció. En el disseny de la plantilla de Francesc Solana, el pivot georgià Giorgi Shermadini hi té un lloc important. El gegant de Miskheta va reconèixer que ell volia tornar a jugar l’Eurolliga, la màxima competició europea, però que també volia seguir a la Lliga ACB. El seu caixet ha pujat després d’una temporada espectacular on ha estat clau en un equip que ha acabat entre els vuit primers de la coneguda com la millor lliga d’Europa i guanyant-se el dret esportiu per disputar l’Eurocup. El representant de Giorgi Shermadini, Misko Raznatovic, el més poderós d’Europa i el mateix d’Oliver Stevic buscarà la millor opció per al seu client sense cap mena de dubte. A Espanya, els equips d’Eurolliga són Reial Madrid, Baskonia, FC Barcelona Lassa, València Basket i Unicaja Màlaga. Els de Pablo Laso busquen pivot, però el perfil de Giorgi Shermadini sembla que no encaixa amb el que volen. A la plantilla es troba el mexicà Gus Ayón i Othello Hunter com a cinc purs i es parla de l’opció de fitxar Ognjen Kuzmic (Estrella Roja i ex de l’Unicaja, Joventut i Golden State Warriors). El perjudicat en l’arribada del pivot serbi de 2,14 seria Othello Hunter pel seu mal final de temporada. Mentrestant, el Baskonia, que tindrà com a nou entrenador Pablo Prigioni després de la marxa de Sito Alonso, ha fitxat al jove francès de 2,13 Vicent Poirier (París-Levallois) i compartirà posició amb Johannes Voigtmann. A l’FC Barcelona Lassa, amb Sito Alonso a la banqueta, hi ha dos pivots: Ante Tomic i Moussa Diagne. Busquen un pivot que encaixi formant parella amb el centre croat i Shermadini és d’un perfil molt similar a Tomic. Una opció va ser Alen Omic (Unicaja Màlaga). Més lluitador i millor defensor que el georgià. Un altre nom és el de Pierre Oriola. El de Tàrrega, campió de la Lliga ACB, amb el València Basket agrada i molt al club blaugrana tal com va avançar ahir el periodista de Gigantes, Chema de Lucas. Això sí, la seva clàusula és de més d’un milió d’euros.

Al València Basket, el pivot titular i MVP de la final de la Lliga ACB, Bojan Dubljevic, va renovar. Els valencians van optar al fitxatge de l’exMoraBanc Georgios Bogris, però aquest finalment ha fitxat per l’equip grec Olympiacos. A més a més, els valencians tenen una torre jove fitxada fa molt poc: Tryggvi Hlinason.

On podria encaixar més Giorgi Shermadini en aquests equips d’Eurolliga espanyols és l’Unicaja Màlaga –vigent campió de l’Eurocup. Els de Joan Plaza van parlar amb Ognjen Kuzmic, ja que fa pinta que Dejan Musli no continuarà amb els andalusos. Per Kuzmic sembla haver avançat posicions el Reial Madrid. El pivot eslovè Alen Omic entra en els plans del tècnic català i ahir es va publicar en els mitjans espanyols que els andalusos podrien estar interessats en la cessió del pivot brasiler Augusto Lima. El Reial Madrid el va cedir la temporada passada al Zalgiris Kaunas. Fins al dia d’avui, no s’ha parlat d’interès per Giorgi Shermadini i el jugador té sobre la taula l’oferta de renovació del BC MoraBanc. Econòmicament no suposarà tampoc un trasbals per al pivot georgià ja que continuarà sent el jugador franquícia de l’equip dirigit per Joan Peñarroya i ell té molt present encara la decisió equivocada que va prendre quan va decidir deixar el CAI Saragossa, en un bon moment esportiu a nivell individual per a ell, per fitxar per l’Olympiacos. A Andorra Giorgi Shermadini és una peça cabdal i amb l’ampliació de contracte del seu compatriota i amic Beqa Burjanadze i també la renovació del seu gregari, Oliver Stevic, podria completar un interessant joc interior que tindrà un altre reforç ja que la plantilla per a la temporada vinent tindrà 12 jugadors. Sigui com sigui, la renovació de Shermadini és un objectiu clar i el club es guarda també l’opció en el dret de tempteig que es publica demà a la Lliga ACB.

Thomas Schreiner i Nacho Martín lluny de continuar al club

La baixa de David Navarro no serà l’única que tindrà el Bàsquet Club MoraBanc per a la temporada vinent. Tal com va avançar el diari BonDia, Thomas Schreiner i Nacho Martín estan lluny de continuar al club i no seran inscrits al dret de tempteig que es publica demà. El base austríac podria continuar la carrera esportiva al seu país i Nacho Martín, amb el qual ningú del club ha parlat, es troba recuperat de la seva lesió al turmell i té previst disputar l’Europeu 3x3 a Amsterdam. Al veterà ala pivot, que celebra el seu primer campus 3x3 al país, no li faltaran ofertes per la seva qualitat i també per la seva experiència en la Lliga ACB. Amb contracte amb vigor, però amb opció d’executar la seva sortida tant el club com el jugador es troben Andrew Albicy, David Jelínek, Chris Czerapowicz i David Walker. L’ala nord-americà continuarà perquè se’l considera un jugador important.