Golejada de líder al cuer

Golejada per seguir líder. El Don Denis FC Santa Coloma ho va tenir fàcil per sumar els tres punts en joc, i és que el CE Jenlai viu un autèntic viacrucis a la Lliga Grup Sant Eloi. Els de Richard Imbernón, sense el sancionat Ilde Lima, no van tenir cap tipus de problemes per dominar a plaer l’equip dirigit per Jordi Pascual. Els colomencs van golejar per 9 a 0 i lideren la classificació al final de la segona volta –encara s’ha de jugar una tercera volta– amb 32 punts. Al minut 7 ja van obrir el marcador amb un gol de Juanfer Laín. Set minuts després, Àlex Villagrasa va marcar el 2 a 0. Va ser un bufar i fer ampolles i abans del descans va arribar el tercer, novament de Juanfer Laín. A la represa i només començar, Laín va completar el seu hat-trick abans de ser substituït pel nouvingut Chus Sosa. Al minut 61, Albert Mercadé va fer el cinquè i tot seguit Jose María da Costa en pròpia meta marcava el 6 a 0. El CE Jenlai només desitjava finalitzar el partit, però Chus Sosa, Joan Capdevila de penal i Andreu Ramos van sentenciar un 9 a 0 dolorós.

La persecució de l’FC Lusitans i el Tic Tapa UE Sant Julià s’atura un xic ja que aquests dos equips, amb tots els seus nous fitxatges, van empatar a 1. Els de Raúl Cañete van fer debutar a l’onze inicial Gastao de Moura, Marquinhos i Silvestre. El primer té molta fortalesa física, el segon és un jugador desequilibrant i el tercer també aportarà molt al mig del camp del Lusitans. Mentrestant, Luis Blanco només va fer debutar de titular Nikola Zugic. Un home sòlid i expert. Fins al minut 33 no va arribar el primer gol, i va ser obra de l’FC Lusitans després d’un llançament de falta de Riera que va penjar la pilota a l’àrea petita, el porter Manu Vidal va veure com la pilota se li esmunyia de les mans i Abou marcava a porteria buida. A la represa, Luis Blanco va buscar la reacció amb l’entrada del nou fitxatge, l’extrem ex-FC Barcelona Juvenil Isaac Padilla. Desequilibrant a l’un contra un i amb gol. De fet, va empatar el partit al minut 56 en fer bona una assistència de Villa. Els lauredians van poder remuntar, però Isaac Padilla la va tenir amb un xut ras i creuat que va sortir fregant el pal. Al Centre d’Entrenaments de la FAF va caure una nevada força intensa.

Mentrestant, el Restaurant The New 1978 UE Engordany es va imposar per 4 a 2 a l’FC Ordino amb gols de Begeorgi, Valentin Spano i dos d’Ever Amarilla, i per part ordinenca van marcar Álex Bahamonde i Aaron Parra. La UE Santa Coloma es va imposar per 1 a 2 a l’FC Encamp amb un gol al minut 91 de Víctor Bernat.