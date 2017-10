Marcos Sanza es va imposar una vegada més a la dotzena edició del 10K Valls d’Andorra que va comptar amb 172 inscrits. Sanza va fer un temps de 32’07” seguit per Toni Bernadó i Carles Gómez. En categoria femenina, el triomf va ser per Imma Parrilla amb 39’26” per davant d’Anna García Tarrés i Dulce Casanova. En 5K, victòria per Nahuel Carabaña i Andrea Sinfreu.