I quan es parlava de manca de gols...

En sis partits quatre gols marcats i en un sol partit en marquen quatre. Quan més es parlava de la falta de gol, el Futbol Club Andorra va trobar la millor recepta possible per cuinar quatre gols en el partit ajornat corresponent a la jornada 6 pels compromisos internacionals dels jugadors andorrans. Els de Marc Castellsagué, barallats amb el gol durant les sis primeres jornades, van golejar per 4 a 1 el Vista Alegre de Viladecans i van sumar tres punts importants per recuperar posicions a la classificació. El tècnic de Lloreda va apostar per un canvi de sistema per solucionar aquesta manca de gols que estava perseguint l’equip i Marc Castellsagué va encertar la tecla. Va situar a la part ofensiva Jordi Betriu i Cristian Martínez i a les bandes com a interiors Àlex Martínez i Jordi Aláez, que en moltes ocasions feia tasques de mitja punta. El camp més obert per aprofitar els espais. Tot i així, l’inici de partit no va ser el desitjat ja que als 50 segons Iván Peralta va aprofitar un error de manca d’entesa entre Àlex Sánchez i el porter Ferran Pol. Lluny d’enfonsar-se, l’FC Andorra es va aferrar a les seves idees i al minut 9 Marc Pujol va empatar en aprofitar un error defensiu de Dani Fernández per superar amb un xut ras Tomás Egea. L’FC Andorra va completar la seva remuntada al minut 17 amb un gol de Jordi Betriu. L’extrem va provar amb un xut des de fora de l’àrea que va entrar pel centre de la porteria. Tomás Egea se’l va empassar. El tercer va estar a punt d’arribar al minut 24 després d’una paret entre Jordi Betriu i Cristian Martínez, però el primer no va rematar bé la passada de la mort del segon i Tomás Egea va aturar la pilota sense problemes. Qui no va perdonar va ser Emili García. La pissarra de Marc Castellsagué va donar els seus fruits i en un córner tret per Jordi Betriu cap al segon pal era rematat per Emili García de cap.

A la represa, el Vista Alegre va tenir més domini de pilota, però es va mostrar força innocent en atac. Poques ocasions, tot i que al minut 70 Víctor Hidalgo va estar a punt d’escurçar diferències amb un gol de vaselina que va sortir per sobre del travesser. Quan el partit agonitzava, Aarón Sánchez va estar a punt de marcar el 4 a 1, però el davanter internacional no va poder driblar al porter Tomás Egea. El porter del Vista Alegre també va aturar, de manera poc ortodoxa, un xut d’Àlex Martínez i al minut 87, una cavalcada de Cristian Martínez per la banda dreta va provocar el gol en pròpia meta de Javi Carmona abans que rematés la passada de la mort Aarón Sánchez. L’FC Andorra, que ja ha recuperat un dels tres partits ajornats que té, rep dissabte a les 16 hores la visita del Balaguer. Els lleidatans tenen nou entrenador amb l’arribada de Jordi Belló, que va substituir el dimitit Edu March.