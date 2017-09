Inici amb escassa preparació

El virus FIFA ha deixat el Futbol Club Andorra com un solar aquests dies. Els de Marc Castellsagué comencen la competició domèstica aquest dissabte, i ho fan rebent la visita de l’Igualada. Els andorrans comencen a preparar avui el partit amb tota la plantilla al complet, ja que ahir va jugar la sub-21 contra Ucraïna el segon partit del Preeuropeu amb la presència de vuit jugadors de l’FC Andorra: Xisco Pires, Aleix Viladot, Joan Cervós, Àlex Villagrasa, Roger Nazzaro, Ricard Cucu Fernández, Álex Martínez i Aarón Sánchez. Aquests dos últims arribats recentment de les illes Fèroe, on van jugar amb la selecció absoluta dijous contra Suïssa i diumenge contra les Fèroe. Molta càrrega de minuts, però la plantilla de l’FC Andorra, força justa d’efectius, els necessita per al partit de dissabte contra l’Igualada.

Dels internacionals absoluts el jugador més descansat que torna al país és el porter Ferran Pol, que ja fa molts partits que ja no compta per al seleccionador Koldo Álvarez de Eulate, que va apostar per José Antonio Gomes de titular. El jugador de l’FC Andorra que més minuts ha jugat en els dos partits és Marc Pujol, amb 180 en total. En el matx contra Suïssa va ser substituït, quan el partit estava a punt d’acabar, per Sergio Moreno. El segon és el jove davanter Álex Martínez, amb 164. El jugador va ser substituït en els dos partits i ahir va jugar amb la sub-21. Els migcampistes Jordi Aláez i Ludovic Clemente només van jugar el primer matx. El primer el va disputar al complet i el segon va ser substituït al minut 82. El segon partit contra les illes Fèroe el van seguir a la graderia perquè van veure una targeta groga que els va sancionar per acumulació. El lateral Txus Rubio només va jugar el segon enfrontament contra les illes Fèroe, ja que contra Suïssa va haver de complir un partit. L’exjugador de la UE Santa Coloma va acumular els 90 minuts. El central Emili García, que va jugar amb la selecció al mig del camp per les baixes, va jugar vuit minuts a Suïssa i 77 contra les illes Fèroe. La participació més escassa d’un jugador de camp va ser la del jove davanter Aarón Sánchez, amb tan sols 35 minuts, i sempre va entrar de refresc. Això sí, ahir va jugar amb la sub-21.

Per tant, el tècnic Marc Castellsagué només va poder fer treball específic amb els jugadors que no són internacionals: Àlex Sánchez, Rober Font i Jordi Betriu, i amb els no convocats, com Cristian Martínez i Marc Ferré. El partit d’Igualada serà complicat per a l’FC Andorra perquè reben un dels màxims favorits a l’ascens, amb jugadors com un ex-FC Barcelona, l’extrem molletà de 40 anys Juanjo Carricondo, i l’exdavanter del Reus Deportiu Edgar Doblas, i també destaca a la banqueta el tècnic Dani Gimeno. Sigui com sigui, l’estrena dels igualadins no va ser la millor, ja que en el primer partit van perdre a les Comes per 0 a 1 contra l’Atlètic Alpicat. Un partit amb escassa preparació amb la plantilla al complet, però és el problema de tenir tants jugadors internacionals a la plantilla i susceptibles de jugar força minuts, ja que són importants en els esquemes de Koldo Álvarez de Eulate.

El ‘virus FIFA’ afecta un xic en la final de la Supercopa

El Vall Banc FC Santa Coloma i la UE Santa Coloma arriben al duel de la final de la Supercopa d’Andorra sense estar gaire afectats, en comparació amb l’FC Andorra, pel virus FIFA. Els colomencs, campions de Lliga quatre cops consecutius i dirigits un any més per Richard Imbernón, van veure com el veterà defensa central Ilde Lima jugava els 180 minuts dels dos partits, igual que Marc Rebés. Moisés San Nicolás –sancionat en el primer partit– va jugar els 90 minuts contra les illes Fèroe. El davanter Gabi Riera només va jugar dos minuts. Per la seva banda, l’equip colomenc, dirigit enguany per Juan Márquez, només va tenir el desgast de Jordi Rubio, amb 159 minuts entre els dos partits. David Maneiro no va jugar cap minut en els dos matxs i els va veure des de la banqueta.

FOTO: Valeriano di Domenico