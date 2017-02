Irineu Esteve frega el podi

Vorejant el podi. Irineu Esteve va assolir la quarta posició en la prova dels 15 quilòmetres als Campionats del Món sub-23, que es disputen a Park City (Estats Units). L’esquiador de fons es va quedar a tocar del podi al final de la primera prova dels campionats i va certificar que està en un bon estat de forma. Per la seva banda, Carola Vila va ser dijous al vespre 44a en la prova dels 5 quilòmetres en el Campionat del Món en categoria júnior, que també es disputa a Park City. Avui li tocarà competir a l’Skiathlon 5 km clàssics.

En surf de neu, segona final consecutiva per a Lluís Marín en una prova de Copa del Món. El surfista andorrà es va classificar en acabar en 31a posició i disputarà demà la final de Bansko (Bulgària). L’andorrà va fer una primera mànega amb 19,98, que el va situar en 28è lloc però li va impedir classificar-se entre els 24 primers, que ho van aconseguir de manera directa. En la segona ronda va tornar a optar per la classificació, i aquesta vegada la va aconseguir acabant amb el setè millor temps de la ronda, per tant en 31a posició, amb 19,95.

“Ha estat una cursa esprint. Molt i molt curta. El primer temps ha estat de 19,45, i això fa que qualsevol petita errada la paguis molt. Això sí, estic bastant pitjor de l’esquena del que ho estava als Estats Units i he estat poc lúcid. He fet errors tontos i fàcilment corregibles”, va assegurar Lluís Marín, que no es va sentir gaire a gust a la pista. “Hi havia molta línia recta i no n’he fet mai cap d’aquestes. És una llàstima, perquè tampoc m’hauria de perjudicar una pista recta en la sortida. Als laterals la pista és molt més lenta que al mig, perquè en els entrenaments tothom ha anat pel mig, com és normal. Demà intentaré fer una sortida molt més explosiva.”

El surfista també va parlar de les molèsties a l’esquena: “No sé si és el subconscient o què, però em moc amb menys amplitud que als Estats Units. A l’hora d’esmorteir no abaixo prou el cul. Jo penso que sí, però en els vídeos veig que no l’abaixo i suposo que és per l’esquena, que m’estira.”

Per la seva banda, Maeva Estévez va quedar fora en la small final de la Universiada, que va tenir lloc a Almaty (Kazakhstan). L’andorrana va disputar la petita final, però no va poder acabar la prova.